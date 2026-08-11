Adelanto de sueldo: en qué invertirlo para sacar el máximo rendimiento en un mes
El adelanto puede ser una herramienta para ordenar las finanzas o generar un pequeño rendimiento antes de volver a cobrar. Un especialista explica quiénes pueden aprovecharlo, qué alternativas elegir y cuánto se puede ganar con una inversión conservadora.
Las acciones argentinas cerraron con fuertes bajas, mientras el riesgo país trepó a 466 puntos, su nivel más alto en dos meses. El mercado ahora pone la mira en la licitación del Tesoro y el dato de inflación de julio.