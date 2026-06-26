Las señales provenientes del frente externo tienen especial impacto sobre la economía argentina aun cuando el tamaño de su comercio exterior sea relativamente menor al de otros países. Ello se nota en los factores que inciden y se derivan de niveles de tipo de cambio, en los movimientos de capitales y en las perspectivas de inflación y actividad en general, entreotros.

En ese sentido, aparecen lecturas propicias de la coyuntura y prospectivas de corto plazo. Sin embargo, al mismo tiempo emergen ciertas dudas sobre el comportamiento de esos factores en el mediano plazo y subsisten desafíos sobre cómo mantener un sendero sostenible en el largo plazo.

Considerar y atender de entrada la secuencia de esas circunstancias refuerzan la mejor resolución del conjunto mencionado. Así, se podrían mitigar algunos de los efectos generadores de los recurrentes tropezones que se dieron en la historia de nuestro. A la vez, se podrían potenciar posibilidades de un mayor crecimiento con relativa estabilidad de precios.

EN EL CORTO PLAZO

La visión prevaleciente más reciente habilita a descontar la existencia de un excedente de oferta sobre la demanda privada de moneda extranjera. Ello es producto del resultado del balance comercial, por precios y por cantidades, sumado a ingresos de financiamientos obtenidos y desaceleración en la dolarización local.

El frente externo vuelve a marcar el pulso de las expectativas económicas locales. Fuente: Shutterstock Andrzej Rostek

Se da en un contexto internacional volátil por avances y retrocesos en discusiones geopolíticas, conflictos globales de varios tipos con consecuencias sobre precios y flujos de comercio internacional y posicionamientos de portafolios de inversiones.

Durante los últimos meses, la economía argentina fue encarrilada mediante políticas afines a aprovechar recursos de todo tipo motorizando actividades en el sector privado. Entre las adaptaciones implementadas se destacan las correcciones en el sistema de precios orientadas a movilizar eficientemente recursos, la disciplina fiscal con el foco en el equilibrio, e incentivos a la inversión en ciertos sectores.

En forma paralela se configuró un marco de mayor confluencia en el frente cambiario y monetario con un manejo más prudente que el prevaleciente en el año pasado. Todo esto repercute en la disminución de la formación de activos externos netos del sector privado -para atesoramiento-. Sin embargo, en el mercado de cambios todavía se registran limitaciones regulatorias a los movimientos de capitales y de acceso al mercado oficial de cambios.

En este contexto global, se registra el ingreso neto de capitales al sector privado -y provincias- a través de distintos mecanismos, para la financiación de proyectos varios, mayormente en actividades vinculadas a petróleo y gas.

EN EL MEDIANO PLAZO

En el mediano plazo adquiere relevancia la evolución del resultado cambiario, sujeto a los movimientos de distintos factores que, en Argentina, fueron particularmente difíciles de controlar en las últimas décadas. Además, no necesariamente se mantendrán los actuales precios internacionales de nuestras exportaciones ni las condiciones climáticas locales de la temporada vigente.

Los pagos de servicios de deuda en moneda extranjera del sector público serán mayores en 2027 que en este año -superan los u$s 23.000 millones-, pero lucen manejables teniendo en cuenta su composición y asumiendo la persistencia del financiamiento local.

La evolución de formación de activos externos del sector privado es determinante en la historia del país. Este factor estará afectado por las distintas lecturas que podrían hacerse sobre el nivel de tipo de cambio y remuneración del peso argentino e interpretaciones de las posibles alteraciones de las reglas de juego según resultados electorales.

Entre abril y octubre de 2025, las magnitudes mensuales superaron a los superávits de comercio exterior -nivel promedio de u$s 4300 millones y u$s 2500 millones, respectivamente-. Una indicación positiva fue que una parte importante de la dolarización de 2025 se derivó hacia depósitos en los bancos locales y compra de títulos en este mercado.

EN EL LARGO PLAZO

En el largo plazo, por una variedad de motivos, sabemos que estamos sujetos a condiciones de naturaleza cambiante. De todas formas, deberíamos considerar que se deberán afrontar repagos de servicios de deuda de emisiones del sector público y corporativas y el pago de dividendos, entre otros.

El Tesoro, además, debería estar reduciendo el nivel de deuda con el FMI y profundizando la relación con el mercado abierto de capitales. Por su parte, el sector privado estará afrontando los servicios de la deuda emitida y aquella por venir en el marco de una importante dinámica de expansión de sectores muy demandantes de capital -ej, petróleo y gas no convencional en Vaca Muerta- para lo cual requerirá acceder a los mercados de capitales. También se observará el probable giro creciente de dividendos por los resultados esperados de los desarrollos.

Para enfrentar un escenario más desafiante con esas características, es útil reforzar instituciones y su credibilidad. Ello es, contar con un entramado que reduzca la volatilidad de la economía asociada a las visiones de posibles alteraciones de las reglas de juego que básicas se demuestren importantes para la estabilidad de precios y un crecimiento sostenible.

También implica trabajar sobre la competitividad de la economía en general, y del sector privado en particular, considerando esquemas que generen mayor flexibilidad y competitividad de la economía a las diversas circunstancias locales e internacionales que podrían presentarse. Particularmente, saliendo de un esquema social no tan adaptado para funcionar con estas reglas.

Los aspectos se refuerzan entre si y son complementarios. Atender el largo plazo, si bien es trabajoso, facilita el manejo del corto y mediano plazo. Ciertamente la transición implica costos y demostrar su efectividad conlleva tiempos no menores. Sin embargo, los beneficios que se obtengan generan las condiciones para importantes mejoras para diversos integrantes del entramado social.