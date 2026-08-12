El terremoto de magnitud 7,4 que sacudió una amplia zona del suroeste y centro de Colombia dejó al menos 224 muertos, según el último relevamiento de autoridades locales difundido este martes. La cifra surge de la suma de los balances regionales de Cali, Valle del Cauca, Risaralda, Chocó, Manizales y Antioquia .

El Gobierno nacional, en cambio, ubicó el balance oficial en 181 fallecidos y 2595 heridos en todo el país. El presidente Abelardo de la Espriella precisó además 195 desaparecidos, 1136 viviendas destruidas, 48 edificios colapsados y 8357 viviendas averiadas.

El Servicio Geológico Colombiano (SGC) registró 96 réplicas hasta las 8.30 de este martes, con epicentro en San José del Palmar y Sipí, Chocó, y magnitudes de entre 1,4 y 4,8. “La magnitud máxima de estas ha sido de 4,8, la cual es baja comparada con el sismo principal”, precisó el organismo.

El SGC explicó que las réplicas “pueden durar días, semanas o incluso meses”, ya que tras un sismo de gran magnitud y poca profundidad “se sigue liberando energía hasta que las zonas aledañas al área de ruptura del sismo principal se equilibran nuevamente”.

El balance del terremoto por regiones

En Cali, capital del Valle del Cauca, se registraron 95 muertos, 949 heridos y 45 estructuras con colapso total o parcial, según el alcalde Alejandro Eder.

La gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, sumó otros 38 muertos en ciudades y municipios distintos de Cali. En Risaralda las autoridades contaron 72 muertos y en Chocó, 13.

EFE

Manizales reportó cinco muertos y Antioquia, uno. El Instituto Nacional de Medicina Legal confirmó por la mañana la recepción de 160 cuerpos provenientes de Chocó, Caldas, Risaralda y Valle del Cauca.

La plataforma ciudadana Colombia Te Busca contabilizó 4621 búsquedas activas: 3975 personas seguían sin ser localizadas y 644 ya habían sido encontradas, según un reporte de las 15.00, hora local (17.00 en Argentina).

El sitio, que sigue el modelo de una plataforma similar usada tras los sismos de junio en Venezuela, pide publicar una foto y los datos de cada persona buscada bajo el lema “Reconectemos a cada familia”.

En Pereira, una de las ciudades más golpeadas, De la Espriella reportó 79 fallecidos, 278 heridos y 37 desaparecidos que, dijo, “son la prioridad en este momento”.

Las ciudades de Pereira, Cali, Quibdó, Manizales y Armenia permanecen en alerta roja. El sismo dejó siete aeropuertos con las operaciones suspendidas y 86 edificios colapsados, mientras los hospitales trabajan desbordados y rigen toques de queda en las zonas más afectadas.

Ayuda internacional en camino

Estados Unidos anunció el envío de un equipo de respuesta ante desastres (DART). El Departamento de Estado precisó que la administración de Donald Trump y la embajada en Bogotá están “en contacto directo” con De la Espriella y que el equipo llegaría este martes para apoyar “las operaciones críticas del Gobierno, la programación y la coordinación general de la respuesta”.

México alista un contingente de 255 militares especializados en búsqueda y rescate, bautizado “Agrupamiento Cali”, además de cuatro toneladas de medicamentos y 8,4 toneladas de equipo de rescate. El secretario de Defensa, Ricardo Trevilla Trejo, lo comparó con el operativo que el país envió a Venezuela tras el doble terremoto de junio.

La presidenta Claudia Sheinbaum aclaró que el despliegue depende de una petición oficial del Gobierno de De la Espriella. La Cruz Roja Colombiana, por su parte, activó su sala nacional de crisis y desplegó equipos de búsqueda y rescate en Antioquia, Quindío y Caldas.

La Unión Europea activó su sistema de asistencia consular y el servicio de satélites Copernicus. “La UE ha movilizado Copernicus, nuestro servicio de satélites, para apoyar las operaciones de rescate y socorro”, indicó la jefa de la diplomacia comunitaria, Kaja Kallas.

Finalmente, De la Espriella ordenó al ministro de Vivienda decretar “un alivio económico en servicios públicos para todas las personas afectadas por tres meses” en el departamento de Risaralda, una de las zonas más golpeadas por el sismo.