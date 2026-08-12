Por la devaluación del peso, muchas personas deciden resguardar sus ahorros con dólares para no perder contra la inflación. Para ello, es necesario conocer el valor de la moneda y las variaciones que ha tenido en el mercado para saber cuándo es un buen momento para comprar.

Este miércoles, 12 de agosto de 2026 , la cotización deldólar en los principales bancos de Colombia es de 3.129,47 pesos colombianos.

El precio del día.

La variación que tuvo el dólar en la última semana

La volatilidad económica del Dólar en la última semana fue del 4.84%, lo que indica un comportamiento mucho más estable en comparación con la volatilidad anual del 13.74%.

En las últimas dos sesiones, la cotización del Dólar bajó frente al peso colombiano.

En los últimos 10 días, el dólar mostró tendencia bajista: predominaron las caídas (7 de 10), con alternancias al inicio, una racha de descensos a mitad de periodo, un breve repunte y cierre nuevamente a la baja.

La cotización del Dólar hoy presenta una tendencia a la baja en comparación con los días anteriores. Esta disminución sugiere una desaceleración en la fortaleza de la moneda con respecto a otros días.

¿Dónde vender o comprar dólares en Colombia?

Los ciudadanos que necesiten adquirir o liquidar dólares en el país cuentan con diversas opciones. Estas son las siguientes:

_ Entidades bancarias: una de las opciones más confiables y convencionales son las entidades bancarias, aunque es importante considerar que pueden aplicar cargos extra por este servicio.

_ Casas de cambio

_ Entidades financieras autorizadas por la Superintendencia Bancaria de Colombia, como Western Union.

¿Cuánto cuesta comprar 100 dólares en Colombia?

Este miércoles, 12 de agosto de 2026,

El costo de comprar 100 dólares en Colombia es de 312.947 pesos colombianos; 200 dólares cuestan 625.894 pesos y 500 dólares, 1.564.735 pesos.