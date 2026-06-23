Aumentan los salarios y el mínimo de todos estos empleados subirá a $ 2.300.000: está es la razón por la que tienen tan buenos sueldos Fuente: Shutterstock

En abril pasado, el índice de salarios se incrementó 3,7% mensual y 36,9% interanual, según informó hoy el Indec. De esta manera, en ese mes, el indicador no solo se elevó respecto de la medición, de marzo, cuando cantó 3,4%, sino que, además, superó a la inflación del mes, que fue de 2,6%.

El indicador acumula una suba de 12,7% con respecto a diciembre de 2025. El crecimiento mensual se debe a subas de 4,0% en el sector privado registrado, 2,3% en el sector público y 4,7% en el sector privado no registrado.

La mejora de abril cortó una racha de varios meses en los que los ingresos venían corriendo por detrás de los precios. De acuerdo con los datos del Indec, marzo había mostrado un empate entre ambas variables, mientras que en enero, febrero y diciembre la inflación se había ubicado por encima de la evolución salarial.

La comparación también muestra que el avance de los salarios no fue homogéneo. El principal impulso provino del sector privado, donde los trabajadores registrados obtuvieron una mejora de 4% mensual y los no registrados de 4,7%, mientras que el sector público exhibió un incremento más moderado, de 2,3%. En consecuencia, los asalariados privados lograron recuperar parte del terreno perdido frente al aumento del costo de vida.

En términos acumulados, sin embargo, la diferencia entre ambas variables sigue siendo estrecha. Entre diciembre de 2025 y abril de este año, el índice de salarios acumuló una suba de 12,7%, apenas por encima del 12,3% que registró la inflación en el mismo período. Esto implica que la recuperación del poder adquisitivo observada en abril todavía es acotada y se apoya en una ventaja de apenas cuatro décimas porcentuales en el primer cuatrimestre.

La foto interanual también resultó favorable para los trabajadores. Mientras los salarios crecen 36,9% respecto de abril de 2025, la inflación acumula una variación de 32,4% en igual comparación. La diferencia de 4,5 puntos porcentuales constituye una de las brechas más amplias a favor de los ingresos desde que comenzó el proceso de desaceleración inflacionaria registrado durante el último año.

La mejora de abril fue la primera vez en seis meses que los salarios crecieron por encima de la inflación. Para encontrar un antecedente similar hay que remontarse a octubre de 2025, cuando los ingresos avanzaron 2,5% frente a una inflación de 2,3%. Desde entonces, los salarios quedaron rezagados respecto de los precios durante cuatro meses consecutivos y recién lograron volver a superarlos en abril, tras un empate técnico en marzo.

El desempeño de los trabajadores no registrados volvió a destacarse dentro del relevamiento oficial.

Según el Indec, los salarios del sector privado informal acumularon un aumento de 19,7% en los primeros cuatro meses del año, muy por encima del promedio general de 12,7%. En la comparación interanual, además, registraron una suba de 69,6%, una variación que más que duplicó la inflación acumulada en el mismo período.