En esta noticia “Buy the dip”: la estrategia de los argentinos

Ante un mercado financiero global más volátil e incierto, Bitcoin se derrumbó por debajo de los u$s 60.000. La mayor criptomoneda del mundo tocó u$s 58.000 y rebotó por encima de los u$s 59.000. Los analistas se preguntan cuánto más puede caer y cuál será su nuevo piso.

Una semana después de la primera reunión del Comité de la FED, presidido por su nuevo titular Kevin Warsh, el mercado cripto sintió el cimbronazo.

En el último mes, cayó 21,7%. En los últimos siete días, en tanto, retrocedió 5,3 por ciento.

Desde Bitso remarcaron que la razón es la mayor cautela global. “En gran medida, esto responde a la política de la Reserva Federal: las altas tasas de interés y un entorno de liquidez global más restrictivo reducen el apetito de los inversores por activos de riesgo como las criptomonedas. Ante este escenario, es habitual que se generen ventas temporales de fondos internacionales para resguardar el capital en opciones tradicionales”, aseguró Julián Colombo, director para Sudamérica.

“Esto coincidió con que algunos grandes fondos cotizados (ETF) de Bitcoin internacionales vendieron parte de sus posiciones de forma masiva, lo que generó un efecto contagio de ventas a corto plazo”, agregó.

“Buy the dip”: la estrategia de los argentinos

Las caídas en los mercados generan tres comportamientos: temor y venta; cautela y mantener la cartera; o comprar más para promediar el precio hacia abajo.

En el caso cripto, los ahorristas argentinos aprovecharon las caídas pronunciadas y compraron más Bitcoin.

“Hemos visto que los argentinos aprovechan estas bajas temporales en la cotización para comprar de manera más conveniente y en estos casos la respuesta no es salir, sino aprovechar la oportunidad y comprar”, explicó Colombo.

El ejecutivo aseguró que durante los días de mayor presión bajista en el precio del BTC —entre el 20 y el 22 de junio—, el volumen de ventas superó al de compras en la plataforma, reflejando una conducta típica de toma de ganancias o venta preventiva. “Sin embargo, el rebote fue contundente: el miércoles 24 fue el día más activo de la semana en toda la región”, agregó.

Argentina triplicó su promedio diario de compras. “Las primeras horas del jueves confirman el impulso. En Argentina em ratio es de 5,9x en la relación compras/ventas”; concluyó Colombo.