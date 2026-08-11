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Una casa de familia ubicada en el departamento de Lot-et-Garonne, el corazón de la Nouvelle-Aquitaine, Francia, ofrece estadía temporal y comidas por solo 25 horas de trabajo por semana a través de una publicación en Worldpackers.
Lot-et-Garonne es un departamento con numerosos pueblos caracterizados por su encanto atemporal y rico patrimonio, especial para realizar un viaje en el tiempo a la historia y conectar con la naturaleza.
Buscan voluntarios para vivir en la campiña francesa: ¿Qué ofrece la propuesta?
La propuesta admite a parejas y dúos de voluntarios y es especial para quienes buscan conectar con la naturaleza y salir del ritmo urbano por un tiempo.
Se ofrece una habitación privada, algo poco común para este tipo de propuestas, dos días libres y tres comidas al día. Además, también tendrán acceso a:
- Internet de alta velocidad.
- Cocina equipada para cocinar.
- Uso libre de la lavandería.
- Uso de las bicicletas.
Adicionalmente, los anfitriones se encargan de ir a buscarte cuando llegues y trasladarte al lugar de estadía.
¿Qué solicitan a cambio del alojamiento y la comida?
A cambio de todo lo anterior, se solicita a los voluntarios 25 horas semanales de trabajo, entre los que se incluyen:
- Pintura y decoración.
- Construcción y reparación.
- Jardinería.
¿Quiénes pueden aplicar como voluntarios?
Pueden aplicar quienes cumplan con las siguientes reglas:
- Inglés intermedio o Frances intermedio.
- Más de 20 años de edad.
- No fumadores.
- Parejas o dos amigos cercanos.
- Vacunación contra el tétanos.
No se incluye en el viaje pasajes de avión, seguro de viaje, transporte interno y visa.