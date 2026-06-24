La cotización del dólar blue al cierre de los mercados este miércoles, 24 de junio de 2026 alcanzó los $ 1.510, cifra que demuestra una variabilidad de 1,03% en comparación a la sesión de apertura.

La cotización del dólar blue hoy muestra una tendencia negativa, ya que ha disminuido en los últimos tres días consecutivos. Este descenso sugiere una posible estabilización del mercado, pero también puede indicar una creciente confianza en la economía local, siempre que se mantenga esta tendencia a la baja en el corto plazo.

La variación del dólar blue en el último año

En la última semana, la volatilidad del dólar blue fue del 19.78%, lo que indica un comportamiento inestable y muchas variaciones en comparación con la volatilidad anual del 18.11%.

Precio del dólar en Argentina (foto: Pexels)

Durante los últimos 12 meses, el dólar blue ha alcanzado un máximo de $ 1.530, mientras que su nivel más bajo ha sido $ 1.375.

¿Qué es el dólar MEP?

Conocido también como "dólar bolsa", el dólar MEP es un tipo de cambio al que cualquier persona o empresas pueden acceder por medio de la compra de un título público en pesos o dólares.

Se trata de una operación online y sencilla que, una vez transcurrido el período de parking (un día hábil), los ahorristas podrán vender el bono a su equivalente en moneda extranjera.

¿Cuántos dólares puedo comprar?

El pasado lunes 14 de abril, el Banco Central terminó con las restricciones cambiarias para individuos y puso fin al límite de 200 dólares al mes para ingresar al Mercado Único y Libre de Cambios (MULC).

Junto con la eliminación del tope, la entidad también comunicó que se suprimirán otros requisitos que hasta ahora limitaban la adquisición de monedas extranjeras. El nuevo esquema para acceder a la compra de dólares a precio oficial es el siguiente: