El tradicional juego de palabras conocido como “El cuento de la buena pipa” era un loop o bucle o rulo conversacional diseñado para entretener y molestar a través de la repetición infinita. Quien no haya conocido su estructura, para evitar caer aquí en ese loop, le podemos decir que detrás del cuento, se halla el objetivo de agotar a la contraparte con la misma temática y preguntas al infinito. Desde mediados de los 90 se viene hablando de la necesidad de una reforma laboral en la Argentina. Por la ceguera gremial, se jibarizó al mercado laboral formal, se potenció el empleo en negro y se activó una industria que no está precisamente en la UIA: la del juicio, para alegría de ciertos abogados y jueces que comparten beneficios. El jueves pasado Marval O´Farrel Mairal organizó su conferencia sobre Recursos Humanos. Allí Diego Kelly, Rodrigo Solá Torino y Guillermo Osorio destacaron bondades de la reforma laboral y la necesidad de salir de la grieta. Fue días después de que el juez Raúl Ojeda dictara una medida cautelar a pedido de la CGT que incluyó a cerca de 80 artículos de los 200 aproximadamente de la ley. Velocidad sorprendente la de Ojeda. Ahora desde el gobierno planean una presentación ante el Consejo de la Magistratura y hasta una denuncia penal contra Ojeda. En el interín se repiten casos como el de Manaos con un exempleado al que se le debe pagar $ 800 millones tras una sentencia de la Corte Suprema de Mendoza. En una semana debe efectuar el pago. Hay casos insólitos como el de un juez que consideró que dar un celular a un empleado era un pago en negro, por lo que al momento del cese de la relación laboral había que incluir ese abono, más las cargas laborales y las multas respectivas. Contratar una persona en blanco para una pyme pasa a ser una decisión de alto riesgo justo cuando la IA amenaza quedarse con todos las tareas repetitivas. Los históricos cambios que plantea la reforma laboral, gran parte están en un limbo judicial de incierta definición en tiempo y resultado. Todo se repite. Y la iteración del cuento de la buena pipa rige.