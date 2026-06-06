Se viene la tormenta del siglo con más de 48 horas seguidas de lluvias intensas, avance de nubes negras y neblina

El Servicio Meteorológico Nacional confirmó varias jornadas de días inestables en Mar del Plata, provincia de Buenos Aires.

En este marco, a los marplatenses les espera lluvias, niebla y jornadas de muchas nubles para el comienzo del primer fin de semana de junio.

Cómo estará el clima en Mar del Plata

Cómo estará el clima en Mar del Plata los próximos días:

Viernes 5 : máxima 15°C, mínima de 13°C con lluvias por la tarde y chaparrones por la noche.

Sábado 6 : máxima de 15°C, mínima de 15°C con niebla mañana y madrugada, lluvias aisladas por la tarde y mayormente nublado por la noche.

Domingo 7: máxima de 15°C, mínima de 15°C con niebla mañana y madrugada, lluvias aisladas por la tarde y mayormente nublado por la noche.

Pronóstico extendido y recomendaciones oficiales

Este fin de semana habrá jornadas de lluvias de distinta intensidad, es por eso que el SMN recomienda tomar las precauciones correspondientes:

Evitar circular por zonas bajas o con historial de inundaciones durante las horas pico de lluvia. No cruzar badenes ni arroyos con caudal en aumento. Asegurar canaletas, desagües y elementos sueltos en techos y patios. Monitorear las alertas en smn.gob.ar y la aplicación oficial del organismo. Ante emergencias climáticas, llamar al 103 (Defensa Civil) o al 911.

Cómo estará el clima en Buenos Aires

En tanto, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires contará con el siguiente clima los próximos días: