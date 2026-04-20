El cosecretario general de la Confederación General del Trabajo (CGT), Cristian Jerónimo, ratificó la convocatoria a la movilización del próximo jueves 30 a Plaza de Mayo y, luego de criticar al presidente Javier Milei, afirmó que los trabajadores son “el bastión de resistencia al Gobierno”. De cara a la conmemoración del Día del Trabajador, la central obrera expresó su preocupación por el impacto actual de las distintas medidas adoptadas, señalando un deterioro sostenido del poder adquisitivo, pérdida de empleo y una creciente incertidumbre en amplios sectores productivos. Jerónimo, uno de los triunviros de la CGT, se refirió de manera crítica al viaje del Presidente a Medio Oriente: “En el momento que el Presidente va a besar el Muro de los Lamentos en Israel y llora, cuando la Argentina atraviesa una situación crítica que viven los jubilados, los discapacitados y la sociedad en su conjunto”. “Es increíble lo mal que la están pasando e ir a llorar a otro país, me parece que no nos puede sorprender el rumbo que tiene este Gobierno y la poca sensibilidad que tiene ante las consecuencias que generan sus políticas económicas”, añadió. Jerónimo señaló que, como parte de la marcha, los sindicatos recordarán al papa Francisco -fallecido el 21 de abril de 2025- y el reconocimiento de la CGT por “su defensa del mundo del trabajo, de los trabajadores y de las representaciones gremiales”. En este contexto, el dirigente sindical sostuvo que “la CGT es hoy uno de los pocos espacios que está planteando con claridad la necesidad de poner un límite a políticas que afectan directamente a los trabajadores”. Asimismo, remarcó que la movilización del 30 busca visibilizar el malestar social frente a una dinámica económica que, según expresó, “profundiza la desigualdad y debilita el entramado productivo”. En relación con los proyectos impulsados desde el Gobierno, Jerónimo puso especial énfasis en la intención de avanzar sobre el sistema aduanero, en línea con iniciativas promovidas por Federico Sturzenegger. Al respecto, advirtió que cualquier modificación del Código Aduanero debe ser analizada con responsabilidad, dado su impacto estratégico en la economía nacional. “El sistema aduanero no es un tema técnico aislado, es una herramienta clave para la defensa de la producción, el empleo y la soberanía económica”, señaló. En esa línea, destacó el rol del sindicato SUPARA y de los trabajadores del organismo impositivo ARCA, a quienes definió como “actores centrales en la protección del comercio exterior y en el control del ingreso y egreso de bienes del país”. Jerónimo subrayó que existe una preocupación concreta dentro del movimiento obrero respecto a posibles reformas que puedan flexibilizar controles o debilitar estructuras clave del Estado. “No se puede avanzar en cambios que terminen beneficiando la especulación en detrimento del trabajo argentino”, afirmó. En paralelo, el dirigente hizo referencia al contexto inflacionario y al impacto directo sobre los ingresos de los trabajadores. Señaló que, pese a una desaceleración en algunos indicadores, el costo de vida continúa siendo elevado y afecta especialmente a los sectores más vulnerables. “La realidad cotidiana de los trabajadores no refleja los números que se muestran desde el Gobierno como fue la inflación que marcó el 3.4%”, indicó. Finalmente, desde la CGT reafirmaron su decisión de sostener una agenda activa en defensa del empleo, los derechos laborales y el rol del Estado en áreas estratégicas. La movilización del 30 se presenta, en este marco, como “una expresión de rechazo a las políticas actuales y como un llamado a reabrir el diálogo en torno a un modelo económico con eje en la producción y el trabajo”.