La Suprema Corte de Justicia de Mendoza cerró hoy un conflicto laboral que llevaba años en tribunales y dejó firme una de las condenas más altas recientes contra una empresa de consumo masivo. El tribunal rechazó el último recurso presentado por Refres Now -dueña de la marca Manaos- y ordenó pagar una indemnización de más de $800 millones en un plazo de cinco días hábiles. La decisión judicial, indica el fallo, tiene efecto inmediato. Al agotarse las instancias provinciales, la sentencia quedó ejecutable y obliga a la compañía a cumplir con el pago en ese lapso o enfrentar nuevos intereses. El monto fijado asciende a $807.676.293,72, resultado de un capital cercano a los $220 millones más intereses acumulados durante el proceso. El caso se originó en la demanda de un vendedor que trabajó para la empresa en Mendoza y otras provincias entre 2013 y 2022. El conflicto no giró sobre la existencia del vínculo, reconocido por la compañía, sino sobre cómo estaba registrado y bajo qué convenio. El trabajador sostuvo que cumplía funciones como viajante de comercio, un régimen con mejores condiciones, mientras que la empresa lo había encuadrado bajo el convenio de aguas y gaseosas, en una categoría inferior. A eso se sumó la discusión por la fecha de ingreso. La empresa ubicaba el inicio en 2015, pero la Justicia determinó que la relación había comenzado en 2013, lo que incrementó la antigüedad y el monto de la indemnización. El elemento que terminó definiendo el caso fue un acuerdo firmado en 2018. En los papeles, ese documento implicaba la finalización del vínculo laboral. Sin embargo, la Justicia comprobó que el trabajador continuó prestando tareas sin interrupción, con las mismas funciones y en las mismas condiciones. Para la Corte, esa contradicción fue central. Concluyó que el acuerdo no reflejaba una desvinculación real, sino que fue utilizado para modificar el encuadre laboral en condiciones menos favorables. Sobre esa base, aplicó el principio de primacía de la realidad, que prioriza lo que efectivamente ocurre por sobre lo que figura en los documentos. En primera instancia, la Cámara del Trabajo había fijado una condena cercana a los $ 1500 millones, impulsada principalmente por los intereses acumulados. La Suprema Corte mantuvo la responsabilidad de la empresa, pero redujo la tasa de interés aplicada, al considerar que el resultado original generaba un crecimiento desproporcionado de la deuda. Esa corrección llevó el monto final a poco más de $800 millones, cifra que quedó firme con la decisión de hoy. El último recurso de la empresa buscaba llevar el expediente a la Corte Suprema de la Nación. La Corte mendocina lo rechazó al entender que no había cuestión federal y que los planteos repetían argumentos ya analizados. Refres Now, la empresa que produce Manaos, fue fundada por el empresario Orlando Canido y creció en los últimos años con una estrategia agresiva de precios bajos y fuerte expansión en el interior del país, lo que le permitió ganar participación frente a multinacionales. Ese desarrollo también vino acompañado de distintos frentes judiciales y regulatorios, que en más de una ocasión pusieron a la compañía en el centro de la escena empresaria.