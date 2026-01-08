La obra para completar los tres tramos faltantes de la Autopista Nacional Ruta 19 entre Córdoba y San Francisco que está llevando adelante el Gobierno de Córdoba a través de la empresa Caminos de las Sierras generó 109 puestos de trabajo. Foto: Gentileza del Gobierno de Córdoba.

El Gobierno provincial de Córdoba ya arrancó con los trabajos para completar los tramos faltantes de la Ruta 19, una vía que ha sido señalada como “la ruta de la muerte” por sus accidentes frecuentes.

La iniciativa, que cuenta con una inversión millonaria, apunta a unir dos ciudades importantes de la provincia, además de agilizar el tránsito y reducir los riesgos viales.

El plan forma parte de una estrategia más amplia de infraestructuras viales en Córdoba, con las que se busca conectar distritos del interior y potenciar el desarrollo regional.

Autopista 19 de Córdoba: ¿qué secciones se completará?

La obra para completar los tres tramos faltantes de la Autopista Nacional Ruta 19 entre Córdoba y San Francisco que está llevando adelante el Gobierno de Córdoba a través de la empresa Caminos de las Sierras ya generó 109 puestos de trabajo, según información oficial.

Las tareas se llevan adelante a lo largo de 62,9 kilómetros, divididos en tres tramos para agilizar su construcción y están a cargo de las firmas subcontratistas Chediack S.A.I.C.A. y Benito Roggio e Hijos S.A.

La Ruta 19 forma parte de uno de los corredores bioceánicos Atlántico-Pacífico más transitados del país, conectando Córdoba con Santo Tomé (Santa Fe). Por esta vía circulan más de 3 millones de vehículos al año, con un alto porcentaje de transporte de carga y vehículos nacionales e internacionales.

¿Qué novedades traerá la nueva autopista?

El ministro de Infraestructura de la provincia, Fabián López, brindó detalles sobre el proyecto de esta autopista, que ofrecerá mayor seguridad para los conductores:

Tendrá múltiples carriles, con una nueva traza

Las calzadas se duplicarán y estarán separadas

Se podrá circular a una velocidad máxima de 130 kilómetros por hora

Accesos limitados mediante colectoras

Se construirán cuatro intersecciones en diferentes niveles para facilitar maniobras de retorno y accesos a Devoto y Colonia Marina, además de conexiones a caminos vecinales

Incluirán obras hidráulicas, defensas, iluminación de intercambiadores, forestación del tramo, demarcación horizontal y señalización vertical.

Cómo es la transformación de la ruta de la muerte en Córdoba

El gobernador Martín Llaryora subrayó que esta autopista cambiará lo que se conocía como “la ruta de la muerte”. La inversión total alcanza los $ 191.166 millones, financiados solo por la provincia.

“Quiero honrar la memoria y a las familias de quienes murieron en esta ruta. Les decimos que no nos olvidamos de ellos, que hay un gobierno humano, que no es cruel, para que no haya más muertes en esta ruta, para que sea una verdadera ruta del progreso, de la paz, del crecimiento y del desarrollo. A ellos les dedico este inicio de obra”, sostuvo.

¿Qué ciudades recorre la Ruta 19?

Córdoba Capital

Malvinas Argentinas

Monte Cristo

Río Primero

Arroyito

San Francisco

Sa Pereira

San Gerónimo del Sauce

Santo Tomé (ciudad que limita con la capital de Santa Fe).

Mejora de seguridad vial y economía local con nueva autopista

Córdoba también planea implementar un sistema de monitoreo en tiempo real para mejorar la seguridad en la nueva autopista, lo que permitirá detectar incidentes y gestionar el tráfico de manera más eficiente.

Además, se prevé la creación de áreas de descanso y servicios para los conductores, lo que contribuirá a un viaje más seguro y cómodo.

Con la finalización de la Autopista Nacional Ruta 19 se garantizará una conexión segura y eficiente entre Córdoba y las localidades de Río Primero, Río Segundo y San Justo, hasta San Francisco; y se beneficiará el desarrollo productivo de la provincia y el intercambio comercial del Mercosur.