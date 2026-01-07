Con la llegada del verano, muchos quieren renovar sus patios y terrazas con árboles que aporten frescura y color. Si el espacio es reducido, elegir la especie correcta es clave para evitar problemas con raíces invasivas o falta de luz.

El ciruelo se posiciona como la mejor opción para jardines pequeños, es seguro, resistente y además regala fruta.

¿Por qué elegir un ciruelo para tu patio?

Este árbol frutal no supera los 5 metros de altura y tiene raíces poco agresivas, lo que lo hace apto para patios, terrazas y macetas grandes.

Sus flores blancas y rosadas aparecen en primavera, mientras que en verano ofrece ciruelas dulces, ideales para comer frescas o preparar mermeladas. Además, atrae abejas y mariposas, favoreciendo la biodiversidad.

Ventajas del ciruelo

No daña pisos ni estructuras cercanas.

Produce fruta rica y versátil.

Florece en primavera, aportando color.

Tolera sequías y requiere pocos cuidados.

Se adapta a espacios reducidos y macetas grandes.

Para mantenerlo sano, necesita suelo con buen drenaje y algo de abono en primavera. Una poda ligera al año y fertilizante son suficientes para que crezca fuerte y productivo.

Un árbol resistente para climas cálidos

El ciruelo soporta altas temperaturas y falta de agua, lo que lo convierte en una opción ideal para zonas con riego limitado. Con cuidados básicos, tendrás un árbol funcional, vistoso y seguro para tu hogar.

Las ciruelas se pueden consumir frescas o en formato de pasas.

Bonus: el árbol con la madera más dura del mundo

Si hablamos de resistencia, el quebracho es el rey. Originario del Chaco argentino y paraguayo, su madera es tan dura que inspiró su nombre: “quiebra-hacha”.

Se usó durante décadas en durmientes ferroviarios, puentes y estructuras sometidas a grandes esfuerzos. Vive más de 150 años, soporta suelos pobres y sequías extremas, y es clave para la fauna local. Su dureza es tal que desgasta herramientas y resiste humedad y tiempo.