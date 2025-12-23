El potus se destaca como una de las plantas más seleccionadas debido a su fácil mantenimiento y su capacidad para embellecer cualquier entorno. No obstante, a pesar de su resistencia, puede presentar ciertas exigencias que complican su desarrollo.

Por fortuna, se encuentran disponibles métodos caseros, económicos y simples que contribuyen a mejorar su salud y a realzar su color verde.

El abono casero que necesita un potus para crecer fuerte y más verde (foto: archivo).

Ventajas de tener un potus en el hogar

Además de ser una planta ornamental que aporta vida y frescura a cualquier ambiente, el potus ayuda a eliminar toxinas y filtrar gases contaminantes, convirtiéndose en un aliado para mejorar la calidad del aire en interiores.

Según el Feng Shui, esta planta puede eliminar toda la energía negativa de un lugar y brindar un crecimiento en lo que respecta a fortaleza y armonía familiar.

¿Qué nutrientes necesita el potus para crecer sano y fuerte?

Para que el potus se mantenga en un estado óptimo, no es suficiente con proporcionarle agua y situarlo en un área con luz indirecta. Aunque esta planta no presenta grandes exigencias, requiere nutrientes para su adecuado desarrollo. Algunas soluciones caseras son:

Cáscaras de huevo: fuente de calcio para tu jardín

Triturar las cáscaras y combinarlas con la tierra. Constituyen una fuente notable de calcio, fundamental para un crecimiento saludable.

Agua de arroz

Hervir arroz en agua y permitir que el líquido se enfríe. Este fertilizante natural proporciona nutrientes que favorecen el crecimiento. Utilizar el agua enfriada para regar el potus.

Potus: ideal para interiores con poca luz y fácil cuidado

El potus también es conocido por su capacidad de adaptarse a diferentes condiciones de luz, lo que lo convierte en una opción ideal para espacios interiores con poca iluminación.

Además, su crecimiento puede ser estimulado mediante la poda regular, lo que ayuda a mantener su forma y promover un follaje más denso.

Otra ventaja del potus es su resistencia a plagas comunes, lo que lo hace menos susceptible a infestaciones que otras plantas de interior.

Sin embargo, es importante revisar periódicamente las hojas para detectar cualquier signo de enfermedad o plaga, asegurando así su salud a largo plazo.

¿Cómo se planta un potus?

No se trata de una especie que florece, por lo que el potus es necesario reproducirlo a través de esquejes. Para llevar a cabo este proceso, deben seguir estos pasos:

Selecciona una planta madre saludable con tallos largos y corta un trozo de mínimo 10 cm por encima de un nudo (el lugar donde aparecerán las raíces). Emplear herramientas limpias y esterilizadas para prevenir la aparición de hongos. Introducir el esqueje en un recipiente con agua limpia. Aguardar hasta que se desarrollen las raíces. Posteriormente, trasplántalo a sustrato o déjalo crecer de forma hidropónica. Preparar un sustrato nutritivo y rico, e instala el esqueje lo antes posible para no perjudicar las raíces nuevas. Regar adecuadamente y mantené la planta en condiciones ideales de luz, temperatura y humedad.

¿Dónde ubicar el potus en casa?

El lugar ideal para tu potus es cerca de una ventana que mire al norte o al este, donde recibe luz constante pero siempre suave. Este tipo de iluminación indirecta reproduce bastante bien las condiciones de su entorno natural, bajo la sombra de árboles más grandes. Las ventanas al sur o al oeste pueden funcionar, pero solo si pones una cortina fina que suavice bastante la intensidad del sol.

En cuanto a la temperatura, lo mejor es mantenerlo entre 18 y 25 °C. No le gustan nada los fríos fuertes ni los calores excesivos. Evita dejarlo cerca de estufas o en zonas con corrientes de aire, ya que estos cambios bruscos suelen resecar las hojas o detener su desarrollo.