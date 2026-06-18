Con las bajas temperaturas instaladas en gran parte del país, muchas familias buscan alternativas para conservar el calor sin que las facturas de gas o electricidad se disparen. En ese contexto, un método utilizado en países con inviernos rigurosos comenzó a llamar la atención por su simplicidad y bajo costo.

La técnica consiste en mejorar el aislamiento de las ventanas utilizando materiales que suelen encontrarse fácilmente en cualquier hogar. Aunque no reemplaza una reforma integral ni la instalación de sistemas profesionales, puede convertirse en una ayuda efectiva para mantener una temperatura más agradable en los ambientes.

Cómo funciona el método que ayuda a conservar el calor dentro de casa

El llamado truco finlandés utiliza papel de burbujas adherido directamente sobre los vidrios para crear una capa de aire entre el exterior y el interior. Esa cámara actúa como una barrera que dificulta el ingreso del frío y reduce la pérdida de temperatura acumulada dentro de la vivienda.

Los especialistas recomiendan revisar periódicamente el estado del plástico para evitar desprendimientos (Fuente: archivo).

Para colocarlo, se recomienda limpiar previamente la superficie, cortar el plástico según las dimensiones de la ventana y humedecer ligeramente el cristal con un pulverizador. Luego, basta con apoyar el material y presionarlo suavemente para que quede fijado sin necesidad de cintas adhesivas ni herramientas especiales.

Otras alternativas económicas para reforzar el aislamiento

Además de este sistema, existen otras medidas complementarias que pueden mejorar el rendimiento térmico del hogar. La instalación de burletes en puertas y ventanas ayuda a bloquear filtraciones de aire, mientras que las cortinas gruesas, alfombras y textiles pesados contribuyen a conservar mejor el calor generado en los ambientes.

Los especialistas también recomiendan revisar periódicamente el estado del plástico para evitar desprendimientos y retirarlo si aparece humedad o condensación entre el vidrio y la superficie aislante. Con un mantenimiento básico, este recurso puede reutilizarse durante varias temporadas y convertirse en una herramienta útil para disminuir el consumo energético durante los meses más fríos del año.