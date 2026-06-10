En esta noticia Qué decisión evita gastar doble en calefacción durante el invierno

Frente al aumento de tarifas durante el invierno, calefaccionar el hogar sin disparar el gasto se volvió una preocupación central. En este contexto, especialistas coinciden en que la decisión clave no pasa solo por usar más calefacción, sino por elegir equipos eficientes y utilizarlos de manera inteligente para evitar pagar de más.

Optimizar el consumo energético no implica resignar confort. Por el contrario, pequeños ajustes en los hábitos diarios y en la elección del sistema de calefacción pueden generar un impacto directo en la factura mensual. Desde controlar la temperatura hasta evitar pérdidas de calor, todo influye en el rendimiento final.

Para evitar el frío en los pies es necesario tener contar las medias adecuadas.

Qué decisión evita gastar doble en calefacción durante el invierno

La diferencia entre un consumo eficiente y un gasto duplicado suele estar en el tipo de equipo elegido y los hábitos dentro del hogar. Una práctica clave es calefaccionar solo los ambientes en uso . Esto, combinado con equipos que permiten regular potencia y temperatura, evita consumir energía de manera innecesaria.

En este escenario, los convectores eléctricos se posicionan como una alternativa porque permiten mantener una temperatura estable sin generar picos de consumo innecesarios.

Un ejemplo de esta tendencia es el convector CFB18R, un equipo que combina diseño moderno con funciones pensadas para optimizar el uso diario. Este tipo de soluciones incorpora display digital, control remoto y regulación de temperatura entre 15° y 35°C, lo que permite ajustar el nivel de calor según cada ambiente y momento del día.

Además, cuenta con forzador de aire, timer programable y dos niveles de potencia, características que ayudan a administrar mejor el consumo, evitando el uso constante en máxima potencia, una de las principales causas del aumento en la factura de luz.

Dentro de este segmento, la propuesta de Liliana apunta a mejorar la eficiencia sin resignar confort. Sus equipos eléctricos no consumen oxígeno y están diseñados con paredes frías y sistema de corte por sobrecalentamiento, lo que suma un diferencial en términos de seguridad para el hogar.

Más allá del equipo elegido, también se recomienda reforzar el aislamiento del hogar. Sellar filtraciones en puertas y ventanas o utilizar cortinas más gruesas permite conservar el calor por más tiempo, reduciendo la necesidad de mantener la calefacción encendida de forma continua.

Así, la decisión que evita gastar doble en invierno no pasa por usar más calefacción, sino por elegir tecnología adecuada y acompañarla con hábitos eficientes.