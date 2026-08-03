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En 2026, cada vez más propietarios en Colombia están dejando atrás las rejas tradicionales para apostar por cerramientos elaborados con vidrio laminado y templado, una solución que se ha convertido en tendencia internacional por su resistencia, estética moderna y capacidad de mejorar la iluminación de los hogares.

Arquitectos, diseñadores y constructoras vienen incorporando este sistema en ventanas, balcones, terrazas y accesos, especialmente en proyectos residenciales contemporáneos.

La transformación responde a una búsqueda clara: mantener altos niveles de seguridad sin sacrificar la apariencia de la fachada ni convertir la vivienda en un espacio oscuro y cerrado.

Aunque las rejas metálicas siguen siendo comunes en muchas ciudades colombianas, el mercado de cerramientos transparentes ha mostrado un crecimiento sostenido por la preferencia de hogares que priorizan luz natural, amplitud visual y acabados modernos.

¿Qué son los cerramientos de vidrio laminado y templado?

Los cerramientos de vidrio laminado y templado están fabricados con paneles de alta resistencia sometidos a procesos especiales de endurecimiento y laminación. El vidrio templado soporta mejor los impactos y los cambios de temperatura, mientras que el laminado incorpora una película interna que ayuda a mantener los fragmentos adheridos en caso de rotura.

Por esa razón, estos sistemas se utilizan cada vez más en:

Ventanas de gran formato.

Balcones y terrazas.

Divisiones exteriores.

Fachadas residenciales.

Accesos a patios y jardines.

La combinación de ambos materiales ofrece un nivel de protección superior al del vidrio convencional.

Se despiden las rejas en 2026 | La alternativa de seguridad para hogares que gana terreno y es tendencia en todo el mundo. Freepik / Montaje: El Cronista

¿Por qué las rejas están dejando de ser la primera opción en muchos hogares?

El principal cambio tiene que ver con la forma en que las personas entienden la seguridad residencial. Durante décadas, las rejas fueron sinónimo de protección, pero hoy muchos propietarios buscan soluciones menos invasivas visualmente.

Los cerramientos transparentes permiten:

Mayor entrada de luz natural.

Sensación de amplitud en interiores.

Fachadas más limpias y modernas.

Mejor integración con el diseño arquitectónico.

En viviendas urbanas de espacio reducido, este efecto visual puede marcar una diferencia importante.

¿El vidrio laminado y templado realmente protege una vivienda?

Sí. Uno de los argumentos más fuertes de esta alternativa es su capacidad para resistir golpes e impactos. El vidrio templado absorbe parte de la energía del impacto y el laminado añade una capa adicional de seguridad.

Esto no significa que sea indestructible, pero sí que ofrece una resistencia considerable frente a intentos de intrusión y accidentes domésticos, especialmente cuando se instala con perfilería y anclajes certificados.

¿Qué ventaja tiene el vidrio frente a las rejas en una emergencia?

Otro aspecto que ha ganado relevancia es el comportamiento del sistema durante una evacuación. En situaciones críticas, como un incendio, las rejas instaladas en ventanas pueden bloquear una ruta de salida.

Los cerramientos de vidrio eliminan esa barrera física permanente y pueden facilitar el desalojo del inmueble cuando cada minuto cuenta. Especialistas en seguridad residencial consideran este factor dentro de la planificación de viviendas modernas.

¿Qué mantenimiento requieren los cerramientos de vidrio?

Una de las razones por las que esta tendencia gana adeptos es el bajo mantenimiento. Las rejas metálicas necesitan pintura periódica, tratamientos anticorrosivos y revisión de soldaduras para evitar el deterioro por humedad.

En cambio, los cerramientos de vidrio generalmente requieren:

Limpieza regular con productos no abrasivos.

Revisión ocasional de herrajes y sellos.

Verificación del sistema de anclaje.

El costo de mantenimiento a largo plazo suele ser menor.

¿Vale la pena reemplazar las rejas por cerramientos de vidrio en 2026?

La decisión depende del tipo de vivienda, el presupuesto y las necesidades de seguridad de cada hogar. Sin embargo, para quienes buscan una fachada más moderna, mayor iluminación natural y un sistema de protección discreto, los cerramientos de vidrio laminado y templado se perfilan como una de las alternativas con mayor crecimiento en 2026.