“Argentina, allá vamos”. Con ese mensaje, Tesla dio una nueva señal sobre su desembarco en el país y abrió 7 búsquedas laborales para empezar a conformar el equipo que tendrá a cargo su operación local.

Las posiciones publicadas por la automotriz de Elon Musk abarcan las áreas de ventas, entrega de vehículos y servicio técnico.

Es decir, no se trata únicamente de puestos administrativos o regionales: la compañía comienza a contratar los perfiles necesarios para comercializar sus autos, entregarlos a los compradores y brindarles atención de posventa.

“En Tesla estamos emocionados de anunciar nuestra llegada a Argentina”, escribió Samantha Conti, senior recruiter para América latina de la compañía, en su cuenta de LinkedIn. La ejecutiva convocó a profesionales “apasionados por la innovación y la tecnología” a postularse a través del sitio oficial de empleos de la empresa.

La publicación representa la manifestación más explícita realizada hasta ahora por un integrante del equipo ejecutivo de Tesla sobre la llegada de la marca al mercado argentino.

La compañía todavía no informó oficialmente cuándo comenzará a vender sus vehículos, qué modelos ofrecerá ni cuáles serán sus precios.

Qué puestos busca Tesla en la Argentina

En total, Tesla abrió siete posiciones de tiempo completo. Para su estructura comercial, busca un Tesla Advisor especializado en ventas y un Associate Sales Manager. Para el proceso de entrega de los vehículos, necesita un Tesla Advisor de Delivery y un Associate Delivery Manager.

La futura operación de posventa, en tanto, requiere un Service Advisor, un Associate Service Manager y un Service Technician. La composición de las búsquedas anticipa que la compañía proyecta contar desde su lanzamiento con una estructura propia para atender a los clientes y reparar sus vehículos.

El Model 3 es uno de los autos que podrían empezar a venderse en la Argentina Fuente: Bloomberg David Paul Morris

Uno de los avisos aporta, además, una primera pista sobre la localización de la empresa. El puesto de Tesla Advisor para el área de ventas tiene como sede Munro, en el partido bonaerense de Vicente López. El resto de las búsquedas menciona de manera general a la ciudad de Buenos Aires.

De acuerdo con el aviso oficial, el Tesla Advisor tendrá a su cargo la relación con los potenciales compradores durante todo el proceso comercial, desde el primer contacto hasta la experiencia de entrega del auto. Se trata de una posición de tiempo completo dentro del área de Sales & Customer Support.

La referencia a Munro no confirma todavía que allí vaya a funcionar el primer salón comercial de Tesla. Sin embargo, muestra que la zona norte del Gran Buenos Aires tendrá un papel dentro de la etapa inicial de su operación.

Los pasos previos de Tesla para llegar al país

Las búsquedas laborales se suman a una serie de movimientos que la empresa realizó durante los últimos meses. Tesla ya designó como responsable de su operación argentina a Joaquín Lizarralde, exejecutivo de Kavak y RDA Mobility, quien trabaja en el armado de la estructura comercial de la marca.

Además, la automotriz firmó un memorándum de entendimiento con YPF para analizar oportunidades de colaboración vinculadas con el desarrollo de estaciones de carga rápida y sistemas de almacenamiento de energía.

La automotriz fundada por Elon Musk acelera su desembarco en la Argentina Foto: Shutterstock Fuente: Shutterstock Shutterstock

El proyecto comenzaría con la instalación de cargadores en 17 estaciones de servicio. La primera etapa se concentraría en el Área Metropolitana de Buenos Aires y luego avanzaría hacia otras ciudades de la provincia y corredores del interior del país.

Tesla también constituyó su sociedad local, un paso necesario para empezar a operar directamente en la Argentina. A diferencia de otras automotrices, la empresa suele comercializar sus vehículos sin una red tradicional de concesionarios independientes, con ventas gestionadas de manera directa y un fuerte peso de sus canales digitales.

La apertura simultánea de puestos para ventas, entregas y servicio técnico permite anticipar que la empresa pretende replicar ese modelo en el mercado local. La compañía deberá montar no solo un espacio de exhibición, sino también una estructura logística para recibir y entregar unidades y un centro equipado para brindar mantenimiento y reparaciones.

Qué autos podría vender Tesla

Todavía no se confirmó qué vehículos integrarán la oferta local. En los otros mercados latinoamericanos en los que opera, la marca concentra su volumen en el Model 3, su sedán eléctrico, y el Model Y, un SUV que se convirtió en su producto más vendido a escala global.

En julio, Tesla inició sus operaciones en Uruguay con esos dos modelos. El Model 3 se lanzó allí desde u$s 32.000 y el Model Y, desde u$s 36.500. El país vecino fue el cuarto mercado latinoamericano en el que desembarcó la compañía, después de México, Chile y Colombia.

Para venderlos en la Argentina, Tesla todavía deberá completar las homologaciones, definir el origen de las unidades y establecer su política de precios. También tendrá que comunicar cuándo comenzará a aceptar reservas y cómo funcionarán la financiación, la toma de vehículos usados y las entregas.