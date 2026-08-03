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Después de agotar dos Estadios River Plate en tiempo récord, Lali anunció una tercera y última fecha en el Monumental, que marcará el cierre definitivo de la gira No vayas a atender cuando el demonio llama, una de las más exitosas de su carrera.

El show será el sábado 26 de septiembre y promete convertirse en una gran celebración para despedir una etapa histórica que ya convocó a más de 160.000 personas en River y agotó ocho estadios durante toda la gira.

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¿Cuándo salen a la venta las entradas?

La preventa exclusiva comenzará el miércoles 5 de agosto a las 11, con el beneficio de 9 cuotas sin interés para tarjetas Macro Visa.

Una vez agotada esa instancia, se habilitará la venta general, que aceptará todos los medios de pago y mantendrá 6 cuotas sin interés con tarjetas Macro Visa.

Lali en River
Lali en River

¿Dónde comprar las entradas?

Las entradas estarán disponibles exclusivamente a través de All Access.

¿Cuánto cuestan las entradas?

Al momento del anuncio, todavía no fueron informados los precios oficiales de las entradas.

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Un cierre histórico para una gira récord

El tercer River llegará después de una gira que incluyó ocho estadios agotados, con cinco Vélez en 2025 y dos Monumentales en 2026.

Además, la fecha tiene un significado especial: el 26 de septiembre se cumplirán dos años del lanzamiento de “Fanático”, la canción que dio inicio a la era de No vayas a atender cuando el demonio llama, el álbum que superó los 200 millones de reproducciones y se convirtió en el disco argentino más escuchado de 2025.