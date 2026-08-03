Después de agotar dos Estadios River Plate en tiempo récord, Lali anunció una tercera y última fecha en el Monumental, que marcará el cierre definitivo de la gira No vayas a atender cuando el demonio llama, una de las más exitosas de su carrera.

El show será el sábado 26 de septiembre y promete convertirse en una gran celebración para despedir una etapa histórica que ya convocó a más de 160.000 personas en River y agotó ocho estadios durante toda la gira.

¿Cuándo salen a la venta las entradas?

La preventa exclusiva comenzará el miércoles 5 de agosto a las 11, con el beneficio de 9 cuotas sin interés para tarjetas Macro Visa.

Una vez agotada esa instancia, se habilitará la venta general, que aceptará todos los medios de pago y mantendrá 6 cuotas sin interés con tarjetas Macro Visa.

Lali en River

¿Dónde comprar las entradas?

Las entradas estarán disponibles exclusivamente a través de All Access.

¿Cuánto cuestan las entradas?

Al momento del anuncio, todavía no fueron informados los precios oficiales de las entradas.

Un cierre histórico para una gira récord

El tercer River llegará después de una gira que incluyó ocho estadios agotados, con cinco Vélez en 2025 y dos Monumentales en 2026.

Además, la fecha tiene un significado especial: el 26 de septiembre se cumplirán dos años del lanzamiento de “Fanático”, la canción que dio inicio a la era de No vayas a atender cuando el demonio llama, el álbum que superó los 200 millones de reproducciones y se convirtió en el disco argentino más escuchado de 2025.