Con la llegada de las bajas temperaturas, muchas personas dejan de utilizar balcones, patios y galerías, relegándolos hasta la primavera. Sin embargo, una tendencia que gana cada vez más adeptos propone lo contrario: adaptar estos espacios para seguir disfrutándolos durante todo el año mediante soluciones de calefacción que aporten confort sin resignar diseño.

Lejos de ser áreas exclusivamente asociadas al verano, los ambientes exteriores comenzaron a convertirse en extensiones funcionales del hogar. Ya sea para leer, compartir reuniones o simplemente relajarse, contar con una temperatura agradable permite aprovechar metros cuadrados que, de otro modo, quedarían desaprovechados durante gran parte del invierno.

El cambio de hábito que transforma balcones y patios en espacios para todo el año

La calefacción para exteriores y espacios semicubiertos se consolidó como una alternativa para extender el uso de balcones, terrazas y patios incluso en los días más fríos.

Además del confort térmico, los usuarios también comenzaron a valorar el aspecto estético de los equipos. La calefacción ya no se limita a una función práctica, sino que se integra a la decoración y al estilo de cada ambiente.

La calefacción ya no se limita a una función práctica, sino que se integra a la decoración (Fuente: ChatGPT)

Cuando la calefacción también se convierte en un elemento decorativo

En línea con esta tendencia, la marca de electrodomésticos Liliana presentó el Caloventor PTC con efecto leños TCH30, una propuesta que combina tecnología y diseño en un mismo producto. El equipo incorpora una pantalla con efecto visual de leños que recrea la apariencia de una chimenea tradicional, aportando una sensación de calidez visual incluso cuando la función de calefacción no está en uso.

Uno de sus diferenciales es que permite utilizar el efecto llama de manera independiente del calor, lo que amplía sus posibilidades de uso y lo convierte en un recurso decorativo para distintos momentos del día.

El modelo cuenta con dos intensidades de calor, termostato regulable y un diseño moderno que incluye una manija símil cuero. Y así es como los balcones y patios dejan de ser espacios estacionales para convertirse en ambientes que pueden disfrutarse durante los 12 meses del año. Para quienes quieran conocer más detalles sobre este caloventor eléctrico, el producto ya se encuentra disponible en el sitio oficial de Liliana, www.liliana.com.ar.