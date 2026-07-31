Un vino argentino obtuvo la medalla de platino con 97 puntos en la edición 2026 del Decanter World Wine Awards en Londres. La etiqueta Alta Yarí Gran Malbec 2024 logró la máxima calificación durante la competencia internacional. El jurado evaluó miles de muestras a ciegas y distinguió al ejemplar mendocino entre los mejores del mundo.

La premiación en Londres y las características del vino

El certamen Decanter World Wine Awards convocó a especialistas de diferentes países para catar vinos a ciegas. Los jurados probaron miles de etiquetas y otorgaron medallas de oro en una primera etapa. Los ejemplares premiados pasaron a una segunda cata donde obtuvieron las medallas de platino .

El vino pertenece a la Bodega Alta Yarí, un proyecto ubicado en Gualtallary dentro del Valle de Uco, Mendoza. La empresa forma parte del grupo Bodegas Fabre y fue fundada por el enólogo francés Hervé Joyaux Fabre. La propiedad cuenta con 220 hectáreas situadas entre los 1.350 y 1.580 metros sobre el nivel del mar.

Es uno de los pueblitos más hermosos del país, se encuentra en La Rioja y se obtiene el mejor vino y aceite de oliva (foto: Pexels).

El ejemplar distinguido es un Gran Malbec elaborado con uvas 100% varietales recolectadas de forma manual. Los técnicos realizaron una doble selección de granos antes de iniciar el proceso de vinificación. El vino tuvo una crianza de 16 meses en barricas de roble francés para completar su elaboración.

La bodega también recibió otros premios importantes durante la misma competencia internacional en Inglaterra. Sus etiquetas Alta Yarí Gran Corte 2024 y Gran Torrontés 2025 obtuvieron medallas de oro . Ambos vinos alcanzaron 95 puntos gracias al trabajo preciso en el viñedo y la bodega.

Otros vinos argentinos premiados en certámenes internacionales

La vitivinicultura argentina suma reconocimientos internacionales con otras variedades representativas del país. La cepa Bonarda muestra un crecimiento sostenido en producción y calidad en la provincia de Mendoza. Varias bodegas locales impulsan esta uva a través de elaboraciones de alta gama y consumo cotidiano.

La Bodega Dante Robino elabora las líneas Gran Dante Bonarda y Dante Bonarda en la zona de Agrelo. El enólogo Gonzalo Funes lidera la producción de estos vinos con uvas de Luján de Cuyo. Las etiquetas destacan por su perfil frutado, equilibrio y versatilidad para acompañar comidas.

La Bodega Jorge Rubio también conquistó puntajes destacados en reportes internacionales recientes. El crítico Tim Atkin otorgó 91 puntos al vino Oasis Sur Pinot Noir 2024 en su informe de 2025. La línea Ánfora alcanzó idéntico puntaje de 91 puntos durante las evaluaciones de 2026.

La bodega de Jorge Rubio acumula más de 70 menciones internacionales en concursos de diversos países. Sus productos obtuvieron medallas de oro en certámenes como Vinalies International y Vinus Internacional. Las distinciones consolidan la presencia de la marca en mercados de América y Europa.

Los premios internacionales confirman el posicionamiento de la industria vitivinícola argentina en el exterior. La diversidad de terroir y varietales ofrece alternativas de alta calidad para los consumidores. La constante innovación de las bodegas consolida el prestigio de los vinos nacionales.