Comprar una cochera suele aparecer como una de las formas más accesibles de ingresar al mercado inmobiliario. La inversión inicial es considerablemente menor que la de un departamento y la administración cotidiana, en muchos casos, resulta más sencilla.

Sin embargo, ese punto de partida no alcanza para determinar si realmente conviene. Vamos a verlo más de cerca.

La pregunta que debería hacerse cualquier comprador es otra: ¿cuánto dinero puede generar esa cochera una vez descontados todos los costos y cómo se compara ese rendimiento con otras alternativas de inversión?

La respuesta depende de una cuenta bastante más amplia que el precio de compra y el alquiler mensual.

Qué hay que calcular antes de comprar una cochera

El error más frecuente consiste en mirar únicamente el valor de publicación y el alquiler esperado. Esa comparación permite obtener una idea muy preliminar, pero deja afuera varios costos que terminan definiendo la rentabilidad real.

Calcular cuánto dinero habrá que desembolsar para concretar la compra.

Además del precio de la cochera, la inversión incluye los gastos de escritura, los honorarios profesionales, los impuestos y cualquier otro costo asociado a la operación . Ese monto, y no solamente el precio publicado, es el que debe utilizarse para medir el rendimiento.

Imagen ilustrativa

Después llega el momento de estimar los ingresos

Lo recomendable es tomar como referencia los valores de alquiler que efectivamente se pagan en la zona y no únicamente los avisos publicados. También conviene contemplar la posibilidad de que la cochera permanezca algunos meses sin alquilar. La vacancia forma parte del negocio y, por lo tanto, también del cálculo.

Sobre esos ingresos habrá que descontar las expensas que queden a cargo del propietario, los impuestos, el mantenimiento, los eventuales seguros y cualquier gasto extraordinario que pueda surgir en el edificio. Solo después de restar todos esos conceptos puede hablarse de rentabilidad neta.

Cómo calcular la rentabilidad bruta

La primera medida que suelen mirar los inversores es la rentabilidad bruta, que relaciona los ingresos por alquiler con el costo de adquisición.

Rentabilidad bruta (%) = Ingreso anual por alquiler ÷ Costo total de adquisición × 100

De todas maneras, ese indicador tiene una limitación importante: no refleja cuánto dinero queda realmente en el bolsillo del propietario. Para obtener la rentabilidad neta es necesario descontar todos los gastos vinculados con la inversión.

Rentabilidad neta (%) = (Ingreso anual − Gastos anuales) ÷ Costo total de adquisición × 100

Los gastos anuales pueden incluir expensas, impuestos, mantenimiento, seguros, administración y una estimación razonable de los períodos en los que la cochera permanezca desocupada.

¿Cuándo una cochera puede ser un buen negocio?

La rentabilidad es una parte importante del análisis, pero no alcanza por sí sola para determinar si una cochera representa una buena inversión . Dos unidades pueden ofrecer un rendimiento similar sobre el papel y, aun así, tener perspectivas muy distintas según su ubicación, sus costos y la facilidad para alquilarlas o venderlas.

En términos generales, una cochera suele presentar mejores condiciones cuando se combinan varios factores favorables. El primero es el precio de compra. Cuanto menor sea el desembolso en relación con el alquiler que puede generar, mayores serán las posibilidades de obtener una rentabilidad atractiva. Por eso, el negocio empieza en la compra y no cuando se firma el contrato de alquiler.

La ubicación también juega un papel determinante

Las cocheras ubicadas en zonas con alta densidad de viviendas, edificios antiguos con pocas plazas de estacionamiento, hospitales o áreas de oficinas suelen contar con una demanda más estable que aquellas donde estacionar en la vía pública resulta sencillo o existe una amplia oferta disponible.

La calidad de la propia unidad

Una cochera fija, de fácil acceso, con dimensiones compatibles con los vehículos actuales y sin maniobras complejas para ingresar o salir suele resultar más atractiva tanto para quienes buscan alquilarla como para un eventual comprador. E

En cambio, una plaza incómoda o con restricciones de uso puede requerir un descuento en el precio para compensar esas limitaciones.

Costos

Los costos también pueden marcar la diferencia entre una oportunidad y una inversión poco atractiva. Expensas elevadas, gastos extraordinarios frecuentes o un edificio que requiere importantes obras de mantenimiento reducen el ingreso que finalmente obtiene el propietario.

Por eso, antes de comprar conviene revisar las últimas liquidaciones de expensas y consultar si existen trabajos aprobados que puedan generar erogaciones adicionales .

También es importante analizar la demanda de la zona. Que una cochera esté publicada en alquiler no significa necesariamente que encuentre inquilino con facilidad. Observar cuánto tiempo permanecen los avisos publicados, consultar a inmobiliarias que operan en el barrio y conocer el nivel de ocupación de las cocheras del mismo edificio puede aportar información más valiosa que un precio de publicación aislado.

Por último, esta inversión suele adaptarse mejor a quienes tienen un horizonte de mediano o largo plazo. La compra y la venta de un inmueble implican costos y tiempos que hacen difícil obtener buenos resultados cuando el objetivo es recuperar rápidamente el capital.