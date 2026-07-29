El fenómeno del K-pop sigue sumando grandes anuncios para los fanáticos argentinos. Esta vez es el turno de XLOV, uno de los grupos emergentes más comentados de la nueva generación surcoreana, que confirmó su primer show en la Argentina como parte de su gira XLOV 2026 LATAM TOUR II.

El cuarteto se presentará el 25 de noviembre en C Art Media, en una noche que promete combinar pop, coreografías, una impactante puesta en escena y la estética genderless que convirtió al grupo en una de las propuestas más originales del momento.

Cuándo salen a la venta las entradas para XLOV en Argentina

Los tickets para el esperado debut de XLOV en Buenos Aires tendrán dos etapas de venta:

Preventa exclusiva Banco Galicia: desde el lunes 3 de agosto a las 13 , con tarjetas Visa y Mastercard.

Venta general: desde el martes 4 de agosto a las 13.

Dónde comprar las entradas

Las entradas podrán adquirirse únicamente a través de Passline, la ticketera oficial del evento.

XLOV llega por primera vez al país

La presentación en Buenos Aires será una de las paradas de la primera gira latinoamericana del grupo, que también recorrerá México, Perú y Chile.

Desde su debut en 2025, XLOV logró captar la atención de la escena internacional gracias a un concepto artístico que rompe con los estereotipos tradicionales del K-pop. Su propuesta genderless, acompañada por una estética sofisticada y una fuerte identidad visual, los posicionó rápidamente entre las nuevas promesas del género.

El grupo está integrado por Wumuti, Rui, Hyun y Haru, quienes conquistaron a miles de seguidores con canciones como “I’mma Be”, “I ONE” y “UXLXVE”, temas que seguramente formarán parte del repertorio del show en Buenos Aires.

Un show esperado por los fans del K-pop

La llegada de XLOV confirma el gran momento que atraviesa el K-pop en Latinoamérica. En los últimos años, la región se convirtió en una de las plazas más importantes para los artistas surcoreanos, y Argentina no es la excepción.

Con una propuesta que combina música, performance, moda y una cuidada producción visual, el grupo buscará tener su primer encuentro con el público argentino en un concierto que promete convertirse en uno de los eventos más esperados para los seguidores del género durante 2026.