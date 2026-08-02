Cada vez más personas eligen viajar por el mundo mientras trabajan de manera remota, ya sea para explorar nuevos destinos, mejorar su calidad de vida o acceder a mejores oportunidades laborales. Luego de la pandemia, el home office se consolidó como una de las preferidas por quienes pueden desempeñar sus tareas a distancia. En ese contexto, surge una pregunta clave: ¿cuáles son los mejores países para trabajar de forma remota?

Si sos argentino y emigrar está entre tus planes, existe una alternativa atractiva sin necesidad de salir de Sudamérica. Un informe elaborado por NordLayer en 2023 reveló cuáles son los mejores países para trabajar de forma remota y una nación latinoamericana logró ubicarse entre las mejores del ranking, destacándose por ofrecer condiciones ideales para los trabajadores a distancia.

Emigrar: cuál es el país latinoamericano que se posiciona como el mejor para el trabajo remoto

El Índice Global de Trabajo Remoto, publicado por la reconocida compañía de seguridad NordLayer, midió el potencial de 108 países para ser destinos destacados para el trabajo remoto.

Este estudio se centra en 4 dimensiones principales y, a partir de este año, incorpora criterios de seguridad social para garantizar la calidad del trabajo remoto.

Estas son las diferencias entre el trabajo remoto en Uruguay y Argentina. (Fuente: Nordlayer)

En ese sentido, Dinamarca, Países Bajos y Alemania lideran el ranking global como los mejores destinos para el trabajo remoto.

Si bien Sudamérica no tiene representantes en el top 10, el puesto 43 lo ocupa Uruguay. De esta forma, el país vecino se convierte en la mejor opción para los argentinos que buscan emigrar a otro país donde puedan trabajar de forma remota.

Uruguay, el mejor país de Sudamérica para hacer home office. Unsplash.

Países de Latinoamérica para emigrar: cuáles son los que ofrecen las mejores oportunidades para trabajo remoto

Después de Uruguay, Chile se quedó con el puesto 50, por lo que se convirtió en el segundo país sudamericano en estar dentro de esta lista de 108 países.

Costa Rica ocupa el lugar 54, mientras que Argentina y México se sitúan en los puestos 55 y 62, respectivamente.

Este índice se transformó en una herramienta valiosa para los profesionales digitales que desean evaluar cuál es la opción que más le conviene dentro de los 108 países analizados.