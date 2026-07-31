En esta noticia La historia del bar incluido entre los mejores del mundo y su carta

El bar porteño Punto Mona fue incluida en la plataforma internacional 50 Best Discovery, uno de los rankings gastronómicos más prestigiosos del mundo. Ubicado en el corazón de Chacarita (Fraga 93), fue destacado por ser un espacio de encuentro que combina hospitalidad, gastronomía y una barra de autor.

“ Con sus paredes de ladrillo vito y una iluminación tenue, está diseñado en torno a múltiples espacios interconectados, perfecto para grupos y noches largas ”, menciona la página.

Una de las características más destacadas del local es su gran barra central de ocho metros y sus propuestas de coctelería con reversiones de clásicos y creaciones originales.

Punto Mona.

La historia del bar incluido entre los mejores del mundo y su carta

Punto Mona fue instalado en un exfábrica reciclada y remodelada con el objetivo de proponer un recorrido donde conviven un deck rodeado de vegetación con livings, mesas altas y una barra que concentra la actividad del local.

Punto Mona.

La carta cuenta con más de 20 cócteles de autor junto con versiones clásicos como: Gaucho (Johnnie Walker Black, cedrón y Martini Rosso fortificado), Carozo sin temporada (vodka, triple seco y frambuesa) y Agua de vida (vodka, pera y Grand Marnier). La propuesta se completa con otras preparaciones clásicas, vinos de baja intervención, cervezas y cafés.

Punto Mona.

Otro de las aristas de la propuesta gastronómica, la cual tiene como base una selección de platos para compartir, principales y opciones entre panes. Se destacan las empanadas de langostinos, el stek tartar con tema curada servido sobre mas afrita, la hamburguesa de hongos con cebolla crispy y el samm de bife de chorizo.

“Estoy orgullosa y muy feliz. Es un mimo al alma porque detrás de Punto Mona hay una entrega y un esfuerzo absoluto. Es un reconocimiento para todo el equipo, que cada noche trabaja con el mismo compromiso, y también para la comunidad que nos acompaña y disfruta de este proyecto desde el primer día”, confesó Mona Gallosi, creadora del proyecto.