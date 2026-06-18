La cafetera italiana mantiene su lugar entre los métodos favoritos de los amantes del café gracias a su capacidad para obtener bebidas intensas y con mucho cuerpo. Sin embargo, los especialistas coinciden en que el resultado final no depende únicamente de la calidad del grano, sino también de la forma en que se realiza la extracción.

Errores aparentemente insignificantes pueden provocar sabores excesivamente amargos, notas quemadas o una pérdida importante de aromas. Por eso, cada vez más expertos recomiendan prestar atención a factores como la temperatura del agua, la molienda utilizada y la intensidad del fuego para conseguir una preparación equilibrada y mucho más agradable al paladar.

Los 10 secretos para preparar un café perfecto en cafetera italiana

Uno de los consejos más valorados consiste en comenzar la preparación utilizando agua caliente en el depósito inferior. De esta manera, el café permanece menos tiempo sometido a temperaturas elevadas y conserva mejor sus características naturales.

Errores aparentemente insignificantes pueden provocar sabores excesivamente amargos (Fuente: Shutterstock)

1. Temperatura del agua: El agua debe ponerse ya caliente en el depósito para que la cafetera este menos tiempo al fuego y el café no se queme.

2. Nivel: El nivel del agua en el depósito debe estar siempre por debajo de la válvula de seguridad.

3. Molienda: Lo ideal es que sea media, ni muy fina ni muy gruesa.

4. Embudo: Cuando se disponga el café en el embudo no se debe presionar para permitir que el agua pase más libremente e infusione bien el café.

5. Cerrar: Hay que asegurarse de que cerramos bien la cafetera; atornillarla bien. Y con mucho cuidado de no quemarse con el agua ya caliente que se ha puesto en el depósito.

6. Temperatura: La cafetera debe calentarse a fuego medio o bajo y con la tapa abierta. Eso sí, vigilando para que no manche. Si el café sale despacio será menos amargo.

7. Apagar: Cuando la cafetera empiece a borbotear, cerrar la tapa y apagar el fuego. Con el fuego residual seguirá saliendo café y no se quemará.

8. Consumir: Lo ideal es tomar el café resultante en el momento.

9. Limpieza: Asegurarse de que está ya fría. Utilizar una esponja suave y agua caliente. Retirar la goma del filtro y limpiar los restos del café.

10. Secar: Es importante secarla muy bien. Para ello conviene dejarla sobre papel de cocina para absorber la humedad.

La limpieza y el mantenimiento también influyen en el sabor

Cuando el café comienza a emitir los característicos sonidos de burbujeo, los especialistas recomiendan apagar el fuego o retirar la cafetera de la hornalla. El calor acumulado será suficiente para completar la extracción sin deteriorar el sabor. También aconsejan servir la bebida inmediatamente para aprovechar toda la intensidad de sus aromas y matices.

La limpieza posterior resulta tan importante como la preparación. Una vez fría, la cafetera debe lavarse únicamente con agua caliente y una esponja suave, prestando atención al filtro, las juntas y los restos de café acumulados. Finalmente, secar correctamente cada pieza antes de guardarla ayuda a prolongar la vida útil del equipo y garantiza que cada nueva preparación conserve el sabor característico que buscan los verdaderos fanáticos del café.