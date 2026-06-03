Con el Mundial 2026 cada vez más cerca, las especulaciones sobre qué selección levantará el trofeo comenzaron a multiplicarse. Entre análisis deportivos, estadísticas y pronósticos, una voz en particular logró captar la atención por sus antecedentes en anteriores ediciones de la Copa del Mundo.

Se trata de Michael Bruno, un brasileño que ganó notoriedad por anticipar correctamente a varios campeones mundiales. Su nueva predicción apunta a una selección europea que buscará hacer historia y conquistar por primera vez el torneo más importante del planeta.

La selección que será campeona del mundo según Michael Bruno

De acuerdo con su visión, Portugal llegará más lejos que cualquier otro equipo y terminará celebrando el título en la final programada para julio de 2026. Incluso sostuvo que el encuentro decisivo enfrentará al conjunto luso con España, en un duelo que concentraría a dos de las potencias del fútbol europeo.

El pronosticador aseguró que Portugal será la selección ganadora del Mundial 2026 (Fuente: EFE).

Bruno aseguró que mantiene esta postura desde hace varios años. “Desde 2022 ya anuncio a la próxima selección campeona. Desde entonces, vengo afirmando que Portugal será el campeón del mundo”, expresó al defender una predicción que se volvió viral en las redes sociales.

El brasileño también se refirió al recorrido de otras selecciones candidatas. Entre ellas mencionó a Argentina, Francia, Inglaterra, España y Brasil, aunque considera que el equipo liderado por Cristiano Ronaldo llegará en mejores condiciones para quedarse con la copa.

Qué dijo Michael Bruno sobre Argentina, Brasil y Cristiano Ronaldo

Respecto a la Selección Argentina, el pronosticador considera que su participación podría finalizar antes de las instancias decisivas. Según su proyección, el equipo dirigido por Lionel Scaloni tendría dificultades para repetir la consagración obtenida en Qatar 2022 y quedaría fuera de competencia en cuartos de final, dependiendo de cómo se configure el cuadro del torneo.

En cuanto a Brasil, manifestó dudas sobre el posible papel de Neymar y advirtió que una excesiva dependencia táctica del delantero podría complicar las aspiraciones del equipo. Al mismo tiempo, remarcó que la presencia de Cristiano Ronaldo sería uno de los factores determinantes para el éxito portugués si logra disputar la competencia en un alto nivel.

El historial de Bruno explica buena parte de la repercusión de sus declaraciones. El brasileño se hizo conocido por anticipar los títulos de España en 2010, Alemania en 2014 y Francia en 2018. Aunque falló en su pronóstico para Qatar 2022, ahora vuelve a apostar fuerte y concluyó: “Portugal necesita salir de la sombra y mostrarle al mundo su potencial. En 2026, al menos en el fútbol, llegará ese momento”.