Lionel Scaloni confirmó la lista de la Selección para el Mundial 2026, con varias sorpresas, como la inclusión de Giovani Lo Celso y la salida de la convocatoria de Cristian “Huevo” Acuña, de buen presente en River Plate.

Donde no hubo sorpresas es en la posición de arqueros, donde los nombres lógicos se impusieron por sobre el de Santiago Beltrán, quien sonaba como un posible tercer guardameta.

Una ausencia que tomó por asalto al común denominador de los hinchas de la Selección fue la de Acuña, de buen presente en River, pero con dolencias físicas que lo marginaron de los tramos finales de encuentros importantes. En su lugar, Facundo Medina ocupará una plaza que en un principio parecía destinada al defensor del Bournemouth, Marcos Senesi.

En la mitad de la cancha fue Giovani Lo Celso quien, con la opinión pública en contra, se metió por la ventana tras perderse la cita mundialista de Qatar en 2022. Otro que se coló entre los 26 fue Valentín Barco, quien jugará en el Chelsea después del Mundial.

Con los delanteros sí que no hubo sobresaltos. Solo José Manuel “Flaco” López aparece como apellido saliente. Sin embargo, el delantero del Palmeiras venía siendo convocado con asiduidad en el ciclo Scaloni.

#SelecciónMayor Con toda la fuerza de los argentinos 💪🏻🇦🇷 pic.twitter.com/84Lh03BgxH — 🇦🇷 Selección Argentina ⭐⭐⭐ (@Argentina) May 28, 2026

Lista de convocados - Selección Argentina

Arqueros:

1. Emi Martínez (Aston Villa).

2. Gerónimo Rulli (Olympique de Marsella).

3. Juan Musso (Atlético de Madrid).

Defensores:

4. Nahuel Molina (Atlético de Madrid).

5. Gonzalo Montiel (Sevilla F. C.).

6. Cuti Romero (Tottenham Hotspur).

7. Nicolás Otamendi (Benfica).

8. Lisandro Martínez (Manchester United).

9. Leonardo Balerdi (Olympique de Marsella).

10. Nicolás Tagliafico (Olympique de Lyon).

11. Facundo Medina (Olympique de Marsella).

Mediocampistas:

12. Rodrigo De Paul (Inter de Milán).

13. Enzo Fernández (Chelsea F. C.).

14. Leandro Paredes (Boca Juniors).

15. Alexis Mac Allister (Liverpool F. C.).

16. Valentín Barco (Racing Club de Estrasburgo).

17. Giovani Lo Celso (Real Betis).

18. Exequiel Palacios (Bayer Leverkusen).

19. Thiago Almada (Atlético de Madrid).

20. Nico Paz (Como 1907).

Delanteros:

21. Lionel Messi (Inter Miami).

22. Nicolás González (Atlético de Madrid).

23. Giuliano Simeone (Atlético de Madrid).

24. José Manuel López (Palmeiras).

25. Julián Álvarez (Atlético de Madrid).

26. Lautaro Martínez (Inter de Milán).

Calendario de partidos: