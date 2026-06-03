Faltan pocos días para el comienzo de la Copa Mundial de la FIFA 2026 y millones de espectadores se preparan para disfrutar los partidos, ya sea en los estadios, bares, restaurantes, con amigos o en la comodidad de sus hogares.

Sin duda, uno de los artefactos más buscados cada cuatro años es el televisor. Con el deseo de ver los encuentros deportivos con la mejor resolución, muchos deciden adquirir nuevos dispositivos.

Supermercados liquidan televisores con hasta 53% de descuento

En medio de una economía en la que el consumo todavía no termina de repuntar, los comercios buscan atraer a los clientes con diversas ofertas y promociones.

Es así que dos supermercados impulsaron descuentos más agresivos en los últimos días de la espera del torneo más importante del fútbol. Se trata de Carrefour y Coto, que además dan la posibilidad de pagar en cuotas.

Televisores importados de Egipto: la apuesta para bajar precios internos en tecnología para Mundial 2026 Fuente: Shutterstock Shutterstock

Coto y Carrefour se la juegan con descuentos y cuotas sin interés

Los dos supermercados sorprendieron a los usuarios con llamativas ofertas con las que se puede comprar un televisor con cuotas que parten desde los $ 20.000.

Una por una, las ofertas de Coto para televisores

La promoción está vigente del 29 de mayo al 4 de junio e incluye modelos de distintas marcas y tamaños, desde Smart TV de 32 pulgadas hasta equipos de 70 pulgadas con resolución 4K. Además, los televisores de más de 50 pulgadas cuentan con envío gratuito.

Entre las ofertas más destacadas aparecen un Smart TV THS de 32″ con 12 cuotas sin interés de $ 20.299, un BGH de 43″ con 12 cuotas sin interés de $ 31.499 y un Noblex de 43″ en 12 cuotas de $ 32.999.

También hay descuentos importantes en modelos de mayor tamaño, también en 12 cuotas sin interés, como un Philips de 55″ 4K por el que se paga por mes $ 56.499, un TCL de 55″ 4K por $ 65.999 mensual, un BGH de 60″ 4K por $ 73.999 cada mes, un Samsung QLED de 65″ por $ 116.499 y un Philips Ambilight de 70″ por $ 118.999 por mes.

Como beneficio adicional, quienes compren determinados televisores THS o Top House podrán llevarse una pelota o un soporte para TV de regalo, según el modelo elegido.

Una por una, las ofertas de Carrefour para televisores

Carrefour ofrece una amplia variedad de Smart TV con descuentos que llegan hasta el 53% y opciones de financiación de hasta 12 cuotas sin interés en modelos seleccionados. La promoción incluye televisores de diferentes marcas y tamaños, desde equipos de 32 pulgadas con Android TV hasta pantallas de 83 pulgadas con tecnología OLED y resolución 4K. Además, varios productos cuentan con envío exclusivo a domicilio.

Entre las ofertas más destacadas aparecen un Smart TV Hyundai de 32″ HD Android TV por $ 254.999 con 48% de descuento, un Hyundai de 43″ Full HD Android TV por $ 456.164 con rebaja del 46% y un Telefunken de 32″ Android TV por $ 279.999.

También sobresalen modelos de mayor tamaño, como un BGH de 60″ UHD Google TV por $ 1.289.999 con 6 cuotas sin interés, un Hyundai de 65″ 4K UHD Android TV por $ 1.619.999 con 12 cuotas sin interés, un Samsung Crystal UHD de 75″ por $ 2.279.999 con descuento del 42% y un OLED AI de 83″ por $ 6.634.519, uno de los equipos premium incluidos en la promoción.

Qué canales y plataformas transmitirán los partidos del Mundial

En la Argentina, hay varios canales que emitirán los encuentros.

TV

DSports.

TyC Sports.

TV Pública.

Telefé.

Plataformas digitales