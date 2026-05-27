Mientras millones de fanáticos comienzan a especular sobre quién levantará la próxima Copa del Mundo, un nombre volvió a instalarse en el centro de las predicciones mundialistas. Se trata de Joachim Klement, el economista alemán que ganó notoriedad tras anticipar correctamente a los campeones de los Mundiales de 2014, 2018 y 2022.

A diferencia de las apuestas tradicionales o de las predicciones impulsadas por la intuición, Klement utiliza un modelo estadístico que analiza distintos factores vinculados al rendimiento de las selecciones. Según su nuevo cálculo, el gran candidato para quedarse con la próxima Copa del Mundo es Países Bajos.

El especialista explicó que el sistema contempla elementos como la población, la riqueza económica, el clima y el ranking FIFA de cada país. Sin embargo, insistió en que el fútbol sigue dependiendo de variables imposibles de controlar y que buena parte de los resultados terminan definiéndose por detalles inesperados.

El modelo estadístico que volvió a llamar la atención

Klement explicó que nunca diseñó su sistema con la intención de transformarse en un gurú deportivo ni de incentivar apuestas. Según contó, el proyecto nació como una manera de poner en discusión la supuesta precisión con la que muchos especialistas aseguran poder anticipar acontecimientos complejos.

“Empezó como un ejercicio para mostrarle al mundo la arrogancia de los economistas que creen que pueden pronosticar cosas sobre las que en realidad no tienen ni idea”, sostuvo. Sin embargo, después de acertar a los campeones de Alemania, Francia y Argentina en las últimas tres Copas del Mundo, su modelo comenzó a ganar cada vez más repercusión.

Las sorpresas que anticipa para el próximo Mundial

Además de señalar a Países Bajos como máximo favorito, el modelo proyecta varios resultados inesperados durante el torneo. Entre ellos aparece una victoria de Japón frente a Brasil en fases eliminatorias y una caída de Escocia contra Corea del Sur.

El modelo del economista alemán predijo que Países Bajos será el próximo campeón del Mundial 2026 (Fuente: EFE). EFE / Esteban Biba

El informe también estima una destacada actuación de Inglaterra, aunque prevé que el seleccionado inglés volverá a quedar eliminado frente a Portugal, repitiendo una historia similar a la ocurrida en 2006. Para Klement, todos estos escenarios siguen dependiendo de factores imposibles de medir con exactitud.

El economista descarta ser 100% certero

El economista remarcó que ningún cálculo puede garantizar el éxito de un equipo en una competencia tan exigente. “Cada partido, sobre todo entre selecciones de nivel parecido, depende mucho de la forma del día, de una decisión arbitral o de un golpe de suerte”, explicó al describir las limitaciones de cualquier modelo estadístico.

Klement, que actualmente trabaja en el banco de inversión Panmure Liberum en Reino Unido, reconoció que la popularidad de sus predicciones creció enormemente después de sus aciertos consecutivos. Incluso contó que algunos colegas ya apostaron dinero por Países Bajos tras conocer el pronóstico. Entre bromas, admitió: “Si Países Bajos queda eliminado del Mundial, creo que al día siguiente tendré que trabajar desde casa”.