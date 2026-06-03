Se terminan las fotomultas irregulares: cómo saber si fue hecha por un radar sin autorización.

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Miles de conductores podrían encontrarse ante una situación inesperada al revisar las fotomultas recibidas en rutas nacionales. Un reciente relevamiento realizado por el Gobierno detectó numerosas irregularidades en equipos de control de velocidad, lo que puso bajo la lupa la validez de muchas sanciones emitidas en distintos puntos del país.

La situación generó preocupación entre los automovilistas, ya que el hallazgo incluyó más de un centenar de dispositivos que no contaban con autorización para confeccionar infracciones. Frente a este escenario, la Agencia Nacional de Seguridad Vial recomendó verificar cuidadosamente cada acta antes de avanzar con cualquier pago.

Cómo comprobar si una fotomulta fue realizada por un radar irregular

Uno de los primeros pasos consiste en confirmar que el equipo que registró la supuesta infracción figura dentro del listado oficial de radares habilitados para operar en rutas nacionales. Si el dispositivo no aparece en ese registro, el conductor tiene la posibilidad de presentar un reclamo administrativo ante la jurisdicción correspondiente para cuestionar la sanción.

La Agencia Nacional de Seguridad Vial confirmó que detectaron más de 150 cámaras irregulares (Fuente: archivo). Fuente: Shutterstock Shutterstock

Además de la habilitación, toda fotomulta debe contener información específica para ser considerada válida. Entre los datos exigidos se encuentran la identificación técnica del radar, la fecha y hora exactas del hecho, el lugar donde se produjo el control, la velocidad máxima permitida y la velocidad detectada. También debe incluir una imagen clara de la patente y los datos de la autoridad responsable del procedimiento.

Qué detectó la auditoría y cuáles son los motivos para reclamar

La investigación realizada sobre aproximadamente 40.000 kilómetros de rutas nacionales reveló que 152 radares fijos funcionaban sin autorización para generar infracciones. A eso se sumó otro dato llamativo: más de un centenar de equipos habilitados no se encontraban en los lugares para los cuales habían sido aprobados originalmente, una situación que motivó requerimientos a las jurisdicciones involucradas.

Ante posibles irregularidades, los conductores pueden presentar descargos por distintos motivos. Entre ellos figuran la falta de notificación, el vencimiento de los plazos legales o la utilización de equipos sin autorización vigente. Mientras continúa la revisión del sistema, las autoridades sostienen que el objetivo es garantizar controles con fines de seguridad vial y asegurar que cada sanción cumpla con todos los requisitos establecidos por la normativa vigente.