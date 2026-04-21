El regreso del Quilmes Rock ya empezó a generar expectativa para el 2027. Con la venta de entradas en marcha, conocer fechas, precios y tips de compra puede marcar la diferencia para reducir costos y asegurarse un lugar. Esta nueva edición de uno de los festivales de música más importantes del rock contará con tres fechas confirmadas para 2027. La próxima edición del festival se realizará en abril de 2027, retomando su clásico formato de varias jornadas. Aunque todavía no se confirmó el line-up completo ni todos los detalles del predio, la organización ya activó la primera etapa de venta, lo que marca el inicio oficial de la cuenta regresiva. Este miércoles 22 de abril iniciará la etapa de preventa para clientes de Galicia Visa, en hasta 6 cuotas sin interés. La venta de tickets arranca a las 10 am, a través del sitio oficial de Enigma Tickets, y será hasta agotar stock. Los precios para el Quilmes Rock 2027 serán los siguientes: Uno de los secretos mejor guardados del Quilmes Rock es el sistema de venta escalonada: Aunque el lineup todavía no fue revelado, el Quilmes Rock mantiene su tradición de reunir a grandes referentes del rock nacional e internacional. A lo largo de su historia, fue escenario de shows icónicos y convocó a miles de personas en cada edición. La edición 2027 promete seguir esa línea, con una propuesta que combina música en vivo, experiencias gastronómicas y espacios interactivos.