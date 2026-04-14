El Coachella Valley Music and Arts Festival operó en 2026 como un ecosistema totalmente digitalizado donde cada consumo desde boletos hasta comida y mercancía se realizó sin efectivo, en un evento que superó los 100,000 asistentes por día y donde el precio de entrada general arrancó en u$s 549 y el acceso VIP en u$s 1,199 ambos agotados en menos de una semana. La presión de la demanda elevó aún más el negocio: en el mercado de reventa oficial de AXS, los pases de fin de semana se ofertaron entre u$s 6,000 y 7,000 en la antesala del festival, mientras que en plataformas como StubHub superaron los u$s 2,000, con boletos diarios desde u$s 700. El atractivo del cartel también impulsó este modelo. En la edición 2026, el festival tuvo como artistas principales a Sabrina Carpenter, Justin Bieber, Karol G, entre otros, en una mezcla de figuras globales y talentos emergentes que amplían el alcance comercial del evento y su capacidad de atraer consumo. Dentro del festival, los vendedores aceptaron únicamente pagos con tarjeta o móvil, eliminando el efectivo en alimentos, bebidas y merchandising. Este modelo no solo agilizó transacciones, también convirtió a cada asistente en una cartera digital activa, permitiendo capturar datos en tiempo real sobre hábitos de consumo. A ello se sumó la integración de servicios financieros desde la compra: los asistentes pudieron adquirir boletos mediante esquemas de pago diferido, con enganches desde u$s 49 y mensualidades sin intereses, integrando soluciones de financiamiento directamente en la experiencia. El festival también monetizó a través de alianzas con instituciones financieras. Por ejemplo, tarjetahabientes de American Express accedieron a preventas, beneficios exclusivos y opciones de financiamiento, integrando el patrocinio al proceso de pago. Además, el negocio se extendió al entorno digital. Coachella no solo vendió experiencias físicas, sino también contenido mediante transmisiones en vivo, tiendas en línea de mercancía oficial y aplicaciones móviles que centralizaron la experiencia del usuario. Esta lógica comenzó a replicarse en el país. Festivales como el Tecate Pa’l Norte, que en su edición 2026 reunió a más de 110,000 asistentes, adoptaron esquemas donde el consumo se centralizó en sistemas digitales o cashless. En México, el modelo evolucionó principalmente a través de pulseras con chip que concentran el gasto del usuario. Sin embargo, a diferencia de Coachella donde la experiencia está integrada a tarjetas y pagos móviles, en el país el sistema ha enfrentado ajustes regulatorios, luego de que autoridades obligaran a eliminar comisiones por recargas y devoluciones. Eventos como el Tecate Emblema y el circuito de Ocesa replicaron este esquema, apostando por digitalizar el consumo para aumentar el ticket promedio, controlar inventarios y obtener información sobre el comportamiento del público, aunque con menor integración financiera. El giro hacia el cashless no es menor: cada compra dentro del festival se convierte en datos. Qué consume el usuario, a qué hora y con qué frecuencia. Esa información permite ajustar precios, logística y estrategias comerciales en tiempo real. Así, festivales como Coachella dejaron de ser únicamente eventos musicales para convertirse en plataformas de comercio digital a gran escala, donde el negocio ya no está solo en la música, sino en la capacidad de monetizar cada interacción del asistente, convirtiendo al entretenimiento en un laboratorio en vivo para la industria fintech.