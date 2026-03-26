El regreso de Soda Stereo volvió a poner a Buenos Aires en el centro de la escena musical latinoamericana. El 21 y 22 de marzo de 2026 quedaron marcados por el estreno de “Ecos”, un espectáculo que reunió nuevamente a Gustavo, Charly y Zeta en un mismo escenario mediante tecnología de vanguardia y que ya se consolidó como un fenómeno regional. La puesta en el Movistar Arena convocó a miles de fanáticos y figuras de distintos ámbitos, desde la música hasta la política. “Nadie quiso quedarse afuera”, resumieron desde la organización, en referencia a la alta demanda que se reflejó tanto en la venta de entradas como en la presencia de invitados destacados. El estreno de “Ecos” mostró la vigencia de una de las bandas más influyentes del rock en español. La respuesta del público fue contundente desde el anuncio del proyecto y se confirmó durante las dos primeras fechas, que agotaron localidades. La expectativa se trasladó también a la previa del show, con una red carpet que reunió a músicos, actores, empresarios y dirigentes políticos. Entre los asistentes se destacaron el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, y la ministra de Cultura de la Ciudad, Gabriela Ricardes. Según datos difundidos por la producción, “Ecos lleva vendidas casi 500 mil entradas”, lo que impulsó la incorporación de nuevas fechas ante una demanda sostenida. Detrás del espectáculo hubo un extenso proceso de trabajo que involucró a equipos creativos, productores, técnicos y especialistas en distintas disciplinas. La propuesta combina música, tecnología y puesta en escena para recrear la experiencia de Soda Stereo con estándares actuales. “Gustavo, Charly y Zeta nuevamente juntos en un mismo escenario” sintetizó el concepto central del show, que busca reponer el espíritu de la banda y proyectarlo hacia nuevas audiencias. El debut en Buenos Aires funcionó como punto de partida de una gira internacional que recorrerá distintos países de América Latina y Europa. Soda Stereo se formó en Buenos Aires en 1982 y estuvo integrado por Gustavo Cerati, Zeta Bosio y Charly Alberti. La banda fue pionera en la internacionalización del rock en español y marcó a varias generaciones con discos como Nada personal, Signos y Canción animal. A lo largo de su trayectoria, el grupo construyó un sonido propio que combinó rock, pop y experimentación, y logró expandir su influencia en toda América Latina. La banda se separó en 1997, tras una serie de tensiones internas y el cierre de una etapa artística. Su despedida quedó sellada con el recordado concierto final en el estadio de River Plate. En 2007, Soda Stereo volvió a reunirse con la gira “Me Verás Volver”, que incluyó una serie de conciertos en el estadio de River Plate y otros escenarios de la región. Esos shows marcaron uno de los regresos más convocantes de la historia del rock latino. Aquella reunión reafirmó la magnitud del fenómeno Soda y consolidó su lugar como banda de referencia en la música en español. Gustavo Cerati, líder y principal compositor de la banda, fue una de las figuras más influyentes del rock latinoamericano. Tras la separación de Soda Stereo, desarrolló una destacada carrera solista. En mayo de 2010 sufrió un accidente cerebrovascular en Caracas, que lo mantuvo en estado de coma durante más de cuatro años. Falleció el 4 de septiembre de 2014 en Buenos Aires. Su legado artístico continúa siendo una referencia central para músicos y productores de la región.