Lali anunció que el próximo 6 de junio de 2026 se presentará por primera vez en el estadio Monumental de River Plate, en lo que constituye el anuncio más relevante del cierre de un año marcado por récords y consagraciones. El show se realizará en el marco de la gira de su último trabajo discográfico y marcará un nuevo punto de inflexión en su trayectoria artística.

Las entradas saldrán a la venta el viernes 26 de diciembre a las 11 horas a través de la plataforma AllAccess. Según se informó, una vez agotada la preventa se habilitará la venta general.

El anuncio llegó después de un 2025 especialmente significativo para la artista. Durante ese período, Lali regresó al estadio Vélez Sarsfield y se convirtió en la primera artista en agotar cinco funciones en ese escenario en un mismo año. En total, esas presentaciones convocaron a más de 200.000 personas.

Ese recorrido estuvo acompañado por el lanzamiento de su álbum “NO VAYAS A ATENDER CUANDO EL DEMONIO LLAMA”, que superó los 140 millones de reproducciones, alcanzó el Top 5 global de Spotify y se posicionó como el disco argentino más vendido del año. La gira asociada al álbum recorrió distintas ciudades del país y se extendió a Uruguay y España.

El cierre de esa etapa se realizó con un show en La Rambla, antesala del salto al escenario de mayor capacidad del país. Desde su entorno definieron ese paso como la consolidación de un proceso artístico que se construyó a lo largo de los últimos años y que ahora llegará al Monumental.

La proyección de Lali también se expresó fuera de los escenarios. Durante 2025 se estrenó en Netflix el documental “LALI: La que le gana al tiempo”, producido en Argentina, que retrató su proceso de transformación personal y artística y alcanzó millones de visualizaciones, según se informó oficialmente.

En el mismo año, la cantante alcanzó un nuevo récord en los Premios Gardel, donde se convirtió en la artista más premiada de la historia al sumar 13 galardones. El reconocimiento reforzó su posición central dentro de la industria musical argentina y su vigencia en el mercado regional.

El show del 6 de junio de 2026 en River Plate se inscribe así como el punto culminante de un ciclo que combinó impacto comercial, reconocimiento crítico y expansión internacional, y que proyecta a Lali hacia el mayor escenario del país.