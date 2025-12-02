El regional mexicano atraviesa uno de sus momentos de mayor expansión global y uno de sus protagonistas vuelve a elegir a la Argentina para celebrarlo. Carín León, una de las voces más influyentes del género y tres veces ganador del Latin Grammy, anuncia su regreso a Buenos Aires con un show programado para el 7 de agosto en el Movistar Arena.

Su vuelta consolida un puente emocional y musical que el artista viene construyendo con el público local: una conexión que mezcla desamor, celebración y una estética que fusiona raíces tradicionales con un pulso urbano contemporáneo.

Dónde y cuándo salen a la venta las entradas

Preventa: disponible desde el 3 de diciembre a las 16 horas .

Venta general: habilitada desde el 4 de diciembre a las 16 horas .

Dónde comprar: tickets exclusivamente a través de movistararena.com.ar.

Carín Leon

Un show que cruza fronteras

Después de su primera presentación en 2024 —recibida como una “primera cita” entre el artista y el país— León vuelve al escenario porteño con una propuesta más grande, más intensa y pensada para un público que adoptó su música con fervor.

La puesta promete banda completa, arreglos potentes y ese sello que mezcla el regional tradicional, la sensibilidad romántica y un imaginario crudo, nocturno y cowboy urbano que lo define como una figura central del género.