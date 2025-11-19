La escena musical argentina atraviesa un cierre de año marcado por grandes convocatorias y propuestas que buscan dejar huella. En medio de giras internacionales y presentaciones en escenarios emblemáticos de Latinoamérica y Europa, una agrupación icónica del rock nacional decidió sumar una nueva fecha en Buenos Aires, luego de agotar su primer anuncio en tiempo récord.

Babasonicos confirmó una segunda función en el Estadio Ferro para el 7 de diciembre, después de que la primera fecha, programada para el 6, se agotó en apenas dos días. Según la gacetilla oficial, “una vez más el público responde y acompaña queriendo ser parte de la gran fiesta popular”.

Las entradas para esta nueva presentación se encuentran disponibles a través de Enigma Tickets. La banda anticipó que el espectáculo “promete ser memorable y que incluirá más de una sorpresa”, en lo que será su despedida del año en la Ciudad de Buenos Aires.

El grupo continúa con una agenda intensa que lo llevó a recorrer escenarios internacionales durante todo 2025. Entre los shows anunciados figuran venues como el Antel Arena de Montevideo, el Auditorio Nacional en México, el Cabaret Sauvage de París y el Palau Sant Jordi en Barcelona . “La banda no descansa y sigue de gira por Latinoamérica y Europa durante todo 2025”, destacó el comunicado.

Además, Babasonicos mantiene la expectativa sobre nuevo material: “Mientras tanto, también prometen nuevas canciones”, señalaron los organizadores.