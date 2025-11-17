Cristian “Pity” Álvarez anunció que finalmente regresará a los escenarios con un show en el Estadio Kempes, en Córdoba, el próximo 20 de diciembre. ¿Dónde y cuándo saldrán a la venta las entradas?

El líder de Viejas Locas e Intoxicados había anunciado su vuelta a los escenarios en el Estadio de Vélez y en el Único de La Plata. Sin embargo, ambas no pudieron concretarse.

A través de un video en redes sociales, escribió: “ Ahora sí, después de tantas vueltas, de tanta incertidumbre, se confirma la vuelta del Pity a los escenarios, el 20 de diciembre en Córdoba “.

Además, explicó que “ hubo unos problemitas que ya pasaron ” con la fecha prevista para el 5 de diciembre en Liniers.

Frente a estas limitaciones a la hora de concretar su regreso, remarcó: “ Si no nos dejan tocar en Capital ni en Provincia, ¿Por qué no lo hacemos en la mitad del país? ”.

Dónde comprar las entradas para el Pity Álvarez en Córdoba

El referente del rock nacional anunció que en los próximos días se confirmará la ticketera oficial que habilitará la venta de entradas para su show en Córdoba.

El Pity Álvarez se presentará en Córdoba.

Asimismo, alertó a sus fanáticos que “ un par de pillos ” comenzaron a vender las entradas no oficiales.

Hasta el momento, no se confirmó cuál será la plataforma encargada de los tickets, pero se estima que en esta semana se de a conocer más detalles.