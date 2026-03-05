El referente de la música urbana Arcángel vuelve a la Argentina con dos shows en el Movistar Arena de Buenos Aires. Tras agotar la primera función en cuestión de horas, confirmó una nueva fecha para reencontrarse con su público en el país. El artista puertorriqueño llega en el marco de su gira “La 8va Maravilla Tour”, un espectáculo con el que celebra 20 años de trayectoria y presenta su más reciente álbum de estudio, en un recorrido que mezcla sus clásicos con las canciones nuevas. El cantante se presentará en el Movistar Arena de Buenos Aires con dos fechas confirmadas: Las entradas para el nuevo show ya están disponibles a través del sitio oficial del Movistar Arena. Los tickets pueden adquirirse con todos los medios de pago, y además continúa vigente el beneficio de seis cuotas sin interés para clientes BBVA. Los valores de las mismas variarán de acuerdo a la ubicación en la que se encuentren del recinto. El tour internacional llega acompañado por “La 8va Maravilla”, el último álbum del artista, un proyecto que reúne colaboraciones con figuras destacadas de la música latina como Ricky Martin, Daddy Yankee, Sech, Beéle, Grupo Firme y Kapo, entre otros. El concepto del disco surgió luego de un viaje personal que el músico realizó durante 18 días por las Siete Maravillas del Mundo, experiencia que compartió con sus seguidores y que terminó inspirando el nombre del álbum y de la gira. Con una carrera que lo posicionó como uno de los pioneros del reggaetón y del trap en español, Arcángel se consolidó como una de las figuras más influyentes de la música urbana. Su paso por Buenos Aires promete repasar los hits que marcaron su trayectoria y presentar en vivo su nuevo material.