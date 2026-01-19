Alejandro Sanz vuelve a la Argentina con una apuesta que va más allá de lo musical: será el primer artista en presentarse en el nuevo formato del Campo Argentino de Polo, un espacio renovado que se estrena como escenario de grandes recitales a cielo abierto.

Tras agotar su primera función el 6 de marzo, anunció una segunda fecha para el 7 del mismo mes. Será la última oportunidad para ser parte de un evento que promete quedar en la agenda cultural del año.

El regreso del artista español a Buenos Aires será el reencuentro con un público que lo acompaña desde hace décadas y la inauguración de un venue que busca redefinir la experiencia de los shows masivos en la ciudad.

Cómo será el show de Alejandro Sanz en Buenos Aires

La gira que trae a Alejandro Sanz al país forma parte de un recorrido internacional que atraviesa 45 ciudades en ocho países. En cada parada, el espectáculo mantiene una estructura de gran escala: ocho músicos en vivo, una puesta técnica que se traslada en más de una decena de camiones y un despliegue visual diseñado para envolver al público desde el primer minuto.

Pantallas de formato curvo y gran tamaño, cámaras de última generación distribuidas incluso entre los asistentes y una realización audiovisual que se integra al show buscan generar una experiencia inmersiva, donde la tecnología no compite con la emoción sino que la potencia.

El nuevo Campo Argentino de Polo

El Campo Argentino de Polo se presenta renovado y con una propuesta que apunta a mejorar cada detalle de la experiencia. El rediseño del predio prioriza la visibilidad desde todos los sectores, optimiza el sonido y amplía las opciones gastronómicas, además de facilitar los accesos y la circulación del público.

En ese contexto, Alejandro Sanz ofrecerá un show de más de dos horas, con un recorrido por los temas que marcaron su carrera y canciones que reflejan su presente artístico.

Alejandro Sanz en Buenos Aires: dónde comprar las entradas y a qué precio

Con la primera función ya agotada, las entradas disponibles corresponden exclusivamente al 7 de marzo y pueden adquirirse a través de Enigmatickets. Los valores varían según la ubicación: