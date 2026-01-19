Cazzu empezó el 2026 con una postal potente: la artista jujeña debutó en el Festival Nacional de Doma y Folklore de Jesús María y dejó en claro que su proyecto atraviesa géneros, públicos y formatos, sin perder identidad.

La apertura del show fue una declaración estética. Con una introducción pensada especialmente para el festival, Cazzu apareció bailando un malambo acompañada por ocho bailarinas, un guiño a la tradición que dialogó con su universo urbano.

A partir de ahí, el setlist recorrió distintos momentos de su carrera y encendió a la multitud con canciones como Me tocó perder, Mala sangre, Piensame, Balada malvada, Con otra y Otro como tú, su lanzamiento más reciente.

Reconocimiento internacional y un año en expansión

El paso por Jesús María llega en un momento de fuerte proyección internacional. Cazzu acaba de recibir dos nominaciones a Premio Lo Nuestro —Artista Pop Femenina del Año y Canción del Año—, un reconocimiento que refuerza el alcance regional de su música y su lugar dentro del pop latino actual.

Cazzu

En paralelo, la artista se prepara para volver a presentarse en el Movistar Arena el próximo 28 de febrero, con un show que promete ir más allá del formato tradicional y profundizar la experiencia conceptual de Latinaje, su último álbum.

El disco, lanzado en abril de 2025, fue destacado por medios especializados como Rolling Stone, debutó en el puesto número uno del ranking Billboard Latin Albums y superó los 675 millones de reproducciones en plataformas digitales.

Más allá de los números, Latinaje se consolidó como un proyecto artístico integral. A través de sus canciones, Cazzu coloca a la mujer en el centro del relato, lejos de los estereotipos habituales.

Ese universo se amplió con Latinaje: La Novela, una experiencia narrativa e inmersiva escrita por la propia artista, que acompañó la gira y transformó cada show en un nuevo capítulo de una historia que combinó música, ficción y performance.

La gira de Latinaje

Luego de cerrar 2025 con 14 fechas en arenas de distintos países de la región, Cazzu dará en 2026 un paso clave en su carrera: llevará su gira por primera vez a Estados Unidos. El Latinaje Tour incluye siete shows en Norteamérica, varios de ellos con entradas agotadas en apenas 24 horas, una señal clara del crecimiento de su base de fans.

La gira estadounidense comenzará el 30 de abril en San José, California, y continuará durante mayo por ciudades como San Diego, Los Ángeles, Nueva York, San Antonio e Irving, con funciones sold out y nuevas fechas agregadas por la alta demanda.

Latinaje Tour 2026: