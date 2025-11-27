Cada vez más personas buscan alternativas naturales para cuidar su cuerpo sin recurrir a productos químicos agresivos. Entre las opciones más elegidas se destaca la mezcla de café con acondicionador.

Este método casero no solo cubre las canas, sino que también revitaliza el cabello, devolviéndole brillo y suavidad gracias a las propiedades antioxidantes del café.

¿Por qué aparecen las canas?

Las canas son cabellos que perdieron melanina, el pigmento natural que da color y protege contra la radiación solar.

Este compuesto se produce en los melanocitos del folículo piloso, pero con el paso del tiempo, el envejecimiento, la genética, el estrés y la falta de vitaminas como la B12 reducen su presencia, dejando el pelo sin color.

El método conocido como gray blending -o mezcla de canas- está marcando un antes y un después en el cuidado del cabello. Foto: Archivo.

¿Cuál es la mezcla natural para teñir las canas?

La tintura natural consiste en mezclar acondicionador o crema de enjuague con café. Este actúa como un pigmento natural que se adhiere a la cutícula del cabello, aportando un tono más oscuro. Para preparar la tintura se necesita:

1 taza de café intenso (molido fino para mayor intensidad)

2 cucharadas de acondicionador o crema de enjuague

Freepik

Mezclar ambos ingredientes hasta obtener una crema homogénea. Esta combinación facilita la aplicación y permite que el pigmento se fije mejor.

¿Cómo preparar la tintura natural a cabello?

Hacer y aplicar esta mezcla es muy sencillo. Tan solo se necesitan segur estos pasos: