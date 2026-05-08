Las canas aparecen de forma natural con el paso de los años, aunque también pueden surgir por factores como el estrés, la genética, problemas hormonales o malos hábitos alimenticios. Para muchas personas representan un cambio estético incómodo que impacta directamente en su autoestima y seguridad personal. Ante esto, cada vez más consumidores buscan tratamientos accesibles que ayuden a oscurecer el cabello, nutrir el cuero cabelludo y retrasar la aparición del pelo blanco. En ese contexto, Walmart México lanzó ofertas especiales por el Día de la Madre en varios productos anticanas de bajo costo. Uno de los productos más llamativos es el “Anti-Gray Hair Serum”, un aceite capilar de 30 ml que promete reducir la aparición de canas y reparar el frizz. Actualmente tiene un precio de 128.99 pesos, cuando antes costaba 252.92 pesos. Según la descripción del producto, este tratamiento ayuda a “renovar el color”, “nutrir el cuero cabelludo” y favorecer el crecimiento capilar sin dejar sensación grasosa en el cabello. Otro de los productos en promoción es el champú anticanas Fiudx de 300 ml, que pasó de 127.01 a 114.31 pesos. La marca asegura que utiliza una “fórmula natural para reparar el cabello” y que sus ingredientes están aprobados por la FDA. El fabricante indica que el producto es apto para todo tipo de cabello y destaca que utiliza componentes herbales para mejorar la apariencia capilar y facilitar la limpieza del cuero cabelludo. Dentro de las promociones también aparece el spray Fiudx para oscurecer canas, un tratamiento de 100 ml que busca estimular la melanina y nutrir el cuero cabelludo. El producto cuesta actualmente 113.61 pesos tras una rebaja desde los 126.24 pesos. La descripción señala que se trata de una “solución anticanas esencial para el cuidado capilar diario”, diseñada para personas que desean recuperar un tono más oscuro sin recurrir inmediatamente a tintes permanentes. Otro de los productos destacados es el “Herbal Anti-Grey Repair Shampoo”, un champú reparador de 300 ml elaborado con extractos herbales como Polygonum multiflorum, morera negra y vitamina E. Su precio bajó de 452.92 a 230.99 pesos. La marca afirma que el producto “no contiene medicamentos” y que está hecho con “ingredientes herbales puros aprobados por la FDA”. Además, promete limpiar profundamente el cuero cabelludo y ayudar a combatir la aparición de cabello blanco. Con el Día de la Madre cada vez más cerca, las promociones de Walmart Méxicose convirtieron en una alternativa económica para quienes buscan regalar productos de cuidado personal sin gastar demasiado. Los descuentos permiten acceder a tratamientos anticanas y capilares por poco más de 100 pesos.