Cada vez más personas eligen soluciones caseras para mantener la casa limpia sin gastar en productos caros. En ese contexto, hay una mezcla que gana terreno por su efectividad y bajo coste: bicarbonato de sodio con jabón blanco.

Aunque no es tan conocida como otros métodos, su poder de limpieza sorprende.

Este combo funciona porque el bicarbonato actúa como abrasivo suave, ideal para eliminar suciedad difícil y neutralizar olores.

El jabón blanco, por su parte, disuelve la grasa y deja las superficies limpias. Juntos, forman una fórmula multiuso que sirve para casi todo.

¿Para qué sirve la mezcla de bicarbonato y jabón blanco?

Este preparado casero se puede aplicar en distintas zonas del hogar:

Pisos y azulejos : limpia y deja brillo sin dañar el material.

Baños : elimina sarro, restos de jabón y manchas de humedad.

Cocina : quita grasa de hornallas, mesadas y piletas.

Ropa : blanquea, suaviza y elimina olores.

Tapizados y alfombras: ayuda a sacar manchas sin dañar las telas.

Cómo preparar la mezcla casera

Los ingredientes son simples y fáciles de conseguir:

2 cucharadas de bicarbonato de sodio

1 cucharada de jabón blanco rallado o líquido

½ taza de agua tibia

Se mezclan hasta formar una pasta homogénea. Según el uso, se puede diluir en más agua o aplicar directamente.

Aplicación según cada superficie

Pisos y azulejos : disolver en un balde con agua caliente, limpiar con trapo y enjuagar.

Cocina : aplicar con esponja, dejar actuar cinco minutos y retirar con agua.

Baño : frotar con cepillo o esponja y enjuagar bien.

Ropa : agregar una cucharada al lavado.

Tapizados: aplicar sobre la mancha, frotar y retirar con paño húmedo.

Precauciones antes de usar

Aunque es segura, hay que tener en cuenta algunas recomendaciones:

No usar sobre aluminio ni madera sin tratar.

Probar primero en una zona pequeña.

Enjuagar bien para evitar restos de jabón.

Este truco casero se convirtió en un aliado para quienes buscan soluciones prácticas y económicas. Además de limpiar, ayuda a cuidar el medio ambiente al reducir el uso de químicos industriales.