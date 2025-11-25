El vinagre es conocido en el mundo de la limpieza por sus diversas cualidades para higienizar superficies. Además, puede ser mezclado con otros ingredientes como canela o limón para potenciar sus cualidades y aromatizar los ambientes.

Sin embargo, la combinación de vinagre con bicarbonato parece ser invencible. Se debe a que este truco esconde una poderosa reacción química que facilita gran parte de las tareas domésticas.

Por qué funciona la mezcla de vinagre con bicarbonato

Esta combinación es sumamente eficiente a la hora de limpiar cualquier ambiente de la casa porque su efervescencia produce dióxido de carbono. Esta reacción química ayuda a desprender suciedad, desincrustar restos de lugares de difícil acceso y hasta neutralizar olores.

En la misma línea, su composición solo necesita dos ingredientes que son económicos, seguros y respetuosos con el medio ambiente.

Por qué le llaman la fórmula mágica a esta mezcla

Esta combinación es considerada mágica por sus diversos usos en el hogar:

Destapar cañerías: la efervescencia ayuda a eliminar los residuos, grasas y suciedad que quedan pegados en las cañerías. Se debe verter primero bicarbonato en el desagüe y luego vinagre.