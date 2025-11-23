El Feng Shui es un antiguo arte chino que busca organizar los espacios para lograr armonía y equilibrio, favoreciendo el flujo de la energía positiva. Su objetivo es atraer prosperidad, bienestar y salud mediante la disposición estratégica de objetos y elementos en el entorno.

Entre sus múltiples prácticas, existe una que consiste en poner sal en la puerta de la casa. Aunque parece un gesto simple, tiene un significado profundo dentro de esta filosofía. ¿Para qué sirve y cómo se aplica correctamente?

¿Para qué sirve poner sal en la puerta?

Según el Feng Shui, la entrada del hogar es un punto clave porque por allí ingresa la energía que influirá en todo el espacio interior. Colocar sal en la puerta actúa como un filtro energético, capaz de absorber vibraciones negativas y evitar que el chi se estanque.

salt in wooden small plate Freepik

La práctica consiste en colocar un pequeño recipiente con sal gruesa o marina cerca del marco de la puerta, detrás de una maceta o incluso sobre el suelo. Se deja por unos dos días y luego se retira y se arroja lejos del hogar para completar el proceso de purificación.

¿Cómo aplicar la sal correctamente?

Para que esta técnica funcione según el Feng Shui, se recomienda:

Usar sal gruesa o marina, considerada más efectiva para la limpieza energética.

Colocarla en un plato pequeño cerca de la entrada, sin obstruir el paso.

Mantener la zona ordenada y limpia, ya que el desorden bloquea el flujo de energía.

Retirar la sal después de uno o dos días y desecharla lejos del hogar.

Además de purificar, esta práctica se asocia con sensación de liviandad, claridad mental y protección en momentos de cambio.