Cada vez más personas optan por soluciones naturales para embellecer el jardín sin gastar demasiado. Entre los métodos más recomendados se encuentra una mezcla que combina vinagre y cáscaras de banana.

Aunque parezca sencillo, esta fórmula casera aporta nutrientes esenciales al suelo y favorece el crecimiento de las plantas. La cáscara de banana es rica en potasio, fósforo y magnesio, minerales clave para el desarrollo vegetal.

El vinagre, por su parte, acelera la descomposición de la cáscara y libera esos nutrientes rápidamente. Además, ayuda a reducir el pH del suelo, lo que beneficia a las especies que prefieren ambientes más ácidos.

¿Cuál es la utilidad de esta mezcla en el jardín?

El objetivo de esta preparación es crear un fertilizante líquido para riego. No se aconseja aplicar vinagre directamente sobre las plantas, ya que puede perjudicar el suelo si no se diluye.

Al dejar reposar la mezcla y luego diluirla con agua, se obtiene un producto más seguro y efectivo para nutrir el jardín.

Paso a paso: cómo preparar el fertilizante casero

Juntar las cáscaras: guarda las cáscaras de banana en un recipiente limpio.

Agregar vinagre: cúbrelas con vinagre blanco o de manzana. Asegúrate de que queden completamente sumergidas.

Reposar: deja la mezcla en reposo por al menos 48 horas . Durante ese tiempo, los nutrientes se liberan.

Diluir con agua: antes de usarla, mezcla el líquido con agua en partes iguales. Así evitas que el vinagre afecte el suelo.

Este fertilizante casero puede aplicarse una vez por semana en plantas que necesiten un refuerzo nutricional. También es útil en macetas, huertas urbanas o jardines pequeños.

Recomendaciones para su correcta aplicación