El jefe de Dermatología, Eduardo López, ha generado una gran expectativa en el mundo médico y entre millones de personas que sufren alopecia al anunciar un avance revolucionario que podría cambiar para siempre el tratamiento de la calvicie. Según sus declaraciones, en un plazo de entre cinco y siete años la calvicie podría desaparecer por completo para la humanidad, gracias a una terapia basada en una sola inyección que permitiría recuperar el pelo sin necesidad de injertos. En una entrevista concedida a Alberto Herrera en la sección que presenta en la Cadena COPE, López explicó con detalle este prometedor desarrollo. “Por primera vez en la historia, estamos a las puertas de que la calvicie sea cosa del pasado. De aquí a cinco años, usted podrá recuperar el pelo con una sola inyección y sin injertos”, afirmó el especialista. La pregunta de Herrera fue directa: “¿Una persona sin pelo podrá recuperar la mayoría de su pelo con una inyección?”. La respuesta del dermatólogo no dejó lugar a dudas y abrió un horizonte de esperanza para quienes consideran la pérdida de cabello como su mayor complejo, aunque reconoce que muchos hombres lo aceptan con dignidad. El mecanismo de esta futura terapia se centra en el uso de células madre. “Nuestro objetivo es conseguir que con la administración de la terapia en una sola inyección, seamos capaces de que las células madre que vamos a administrar en esa inyección vuelvan a producir nuevos folículos pilosos”, comenzó a explicar. Luego, siguió: “Consecuentemente, el paciente o la paciente afecta de alopecia androgénica o calvicie común pueda recuperar todo o una parte del pelo que ha perdido”. Una vez inyectadas en el cuero cabelludo, estas células madre sobreviven unos días y a partir de ahí comienzan a activar la regeneración capilar. “Una vez que inyectamos las células madre en el cuero cabelludo, estas células sobreviven unos días”, destacó. “A partir de ahí se iniciaría el crecimiento del pelo a un ritmo aproximado de cero treinta y nueve milímetros al día, con lo cual estaríamos logrando tener pelo de una cierta longitud en varios meses”, sumó el experto. De esta forma, el proceso permitiría no solo frenar la caída, sino generar nuevo cabello de manera natural y progresiva. Cuando Alberto Herrera le consultó sobre el plazo concreto, López fue claro y optimista: “Me ha hablado de cinco o siete años, ¿no?”. “Parece un tiempo razonable. Si evolucionamos adecuadamente, tendríamos el fármaco aprobado y puesto a disposición de los pacientes en un periodo estimado, que lógicamente depende de muchos factores, pero que podríamos establecer en unos cinco o siete años”, sentenció. Este anuncio representa un antes y un después en el abordaje de la alopecia androgénica, la forma más común de calvicie que afecta tanto a hombres como a mujeres. Hasta ahora, las opciones disponibles, desde tratamientos tópicos hasta trasplantes quirúrgicos, no ofrecían una solución tan sencilla y definitiva. La posibilidad de una única inyección que reactive los folículos pilosos mediante células madre abre un camino hacia la erradicación total de un problema que ha acompañado a la humanidad durante siglos.