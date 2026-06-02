Ya están confirmados los ocho pueblos argentinos que competirán por un lugar entre los mejores del mundo en 2026.

Los candidatos fueron elegidos entre 56 localidades de 19 provincias de todo el país , por un jurado convocado por la Secretaría de Turismo y Ambiente de la Nación.

Estas pequeñas localidades participarán del concurso Best Tourism Villages organizado por ONU Turismo, que cada año elige a los mejores pueblos turísticos del mundo.

Para elegir al ganador, que se conocecerá en diciembre de 2026, el organismo tomará en cuenta las políticas vinculadas al cuidado del ambiente, la promoción y el reconocimiento de sus atractivos turísticos naturales y culturales, la participación y la integración de la comunidad y el desarrollo económico y productivo, entre otros factores.

El secretario de Turismo de la Nación, Daniel Scioli, destacó el trabajo de acompañamiento realizado a cada destino durante todo el proceso de postulación y anunció un hito para la edición 2026: por primera vez, la ceremonia mundial de entrega de distinciones se realizará en Argentina .

La última ceremonia se realizó en China en 2025. En ella, de nuestro país fueron reconocidos Maimará (Jujuy), Colonia Carlos Pellegrini (Corrientes) y San Javier y Yacanto (Córdoba).

Los 8 pueblos argentinos que compiten por un lugar entre los mejores del mundo en 2026

Este año, la candidatura de la Argentina estará representada por:

Villa Sanagasta, La Rioja

Mar de las Pampas, Buenos Aires

Cachi, Salta

El Trapiche, San Luis

Puerto Pirámides, Chubut

Villa General Belgrano, Córdoba

Tafí del Valle, Tucumán

Zenón Pereyra, Santa Fe

Uno por uno, los 8 destinos en carrera

Villa Sanagasta

Ubicada en el pintoresco valle de la costa riojana, es tierra de dinosaurios, viñedos y naturaleza.

Combina una riqueza geológica de relevancia internacional con tradición vitivinícola y manifestaciones culturales ancestrales.

El Parque Geológico Sanagasta, a 27 kilómetros de la capital provincial, es un sitio clave que resguarda nidos y huevos fósiles de dinosaurios y riquezas paleontológicas.

Mar de las Pampas

En la provincia de Buenos Aires, combina bosque, médanos, tranquilidad y playa.

Sus calles sinuosas y su bosque de más de 60 años invitan a vivir experiencias de descanso y conexión con la naturaleza.

Los visitantes pueden visitar la Reserva Natural Faro Querandí, de más de 5.700 hectáreas, a 382 kilómetros de la Ciudad de Buenos Aires.

Cachi

En los Valles Calchaquíes salteños, combina un casco histórico perfectamente preservado con tradiciones ancestrales y una gastronomía con sello propio, que incluye la producción de vinos de altura que superan los 2.200 metros sobre el nivel del mar.

Entre sus actividades, se puede practicar senderismo tanto en el cercano Parque Nacional Los Cardones, como en los alrededores del pueblo, y recorrer La Ruta del Vino.

El Museo Arqueológico Pío Pablo Díaz es un espacio cultural clave que resguarda el valioso patrimonio de la cultura diaguita-calchaquí y la historia prehispánica de la región.

El Trapiche

A 39 kilómetros de la ciudad de San Luis, integra naturaleza serrana, ríos y tradición cultural.

Este pequeño pueblo puntano ofrece diversas actividades al aire libre en ríos y senderos, entre las que se destacan la Reserva Floro Faunística y el Embalse La Florida, un lugar ideal para hacer senderismo y practicar deportes náuticos.

También es posible practicar rappel, escalada y actividades de adrenalina en un entorno natural.

Puerto Pirámides

En Chubut, es el único pueblo de la Península Valdés —área declarada Patrimonio Mundial de la UNESCO— y se destaca por la conservación de la biodiversidad marina.

Es el lugar ideal para realizar avistaje de ballenas o sumergirse en sus aguas claras para vivir experiencias de buceo y snorkeling con lobos marinos.

La estepa que rodea al pueblo es el escenario ideal para la práctica de trekking por la costa y excursiones en bicicleta.

Villa General Belgrano

A 88 kilómetros de la capital provincial, Villa General Belgrano se destaca por su arquitectura particular, de madera y piedra, junto a un entorno serrano privilegiado.

Además, cada año acuna celebraciones típicas como la Oktoberfest y la Fiesta Nacional de la Masa Vienesa.

Tafí del Valle

En Tucumán, Tafí del Valle representa paisajes verdes entre cerros y tradiciones artesanales como la elaboración de quesos.

Es posible realizar cabalgatas, travesías, trekking y mountain bike a través de cerros, cascadas y ríos, así como recorrer la Ruta del Artesano, un circuito que abre las puertas de los talleres familiares para conocer técnicas ancestrales en tejidos, cerámica y joyería.

La Reserva Provincial Los Menhires resguarda monumentos prehispánicos y el Museo Jesuítico La Banda completa la oferta cultural del destino.

Zenón Pereyra

En Santa Fe, Zenón Pereyra es un destino donde se fusionan el misterio de la arquitectura masónica, la tradición automovilística y la cultura y tradiciones de los inmigrantes que eligieron estas tierras para vivir.

El Museo Bucci y su colección de autos de competición son puntos destacados, junto al circuito masónico y la tradición de elaboración de ajenjo. El pueblo se ubica a 130 kilómetros de la ciudad de Santa Fe.

Los requisitos para participar del concurso al pueblo más lindo del mundo

Esta iniciativa de la Organización Mundial del Turismo tiene como objetivo visibilizar experiencias y roles de la actividad turística en el desarrollo local desde sus dimensiones sociales, ambientales y económicas.

La iniciativa reconoce a los pueblos que fomentan el turismo como uno de los motores del desarrollo real y el bienestar de las comunidades, un compromiso con la sostenibilidad en todos sus aspectos: económico, social y ambiental.